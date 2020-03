Liam Gallagher tenía planeado realizar un memorable show en el Heaton Park de Manchester el próximo 12 de junio. Sin embargo, el día de hoy (27 de junio) el ex integrante de Oasis anunció oficialmente que debido a la pandemia de Coronavirus, el evento ha sido cancelado.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter en donde publicó:

Se esperaba que en este concierto Liam se presentará ante miles de fans como parte de la promoción de su nuevo material discográfico Why Me? Why Not. Además de que contaría con invitados especiales.

I'm absolutely gutted that Heaton Park has been cancelled due to the youknowf*ckingwhat. We're gonna have to wait to get together another time, it'll taste so much sweeter when we finally do. Stay safe, wash yer hands, scrub yer toes, scratch your ass and pick yer nose. LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 27, 2020