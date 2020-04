Liam Gallagher anunció que el próximo 29 de octubre ofrecerá un concierto gratis en la O2 Arena de Londres para todos los trabajadores del National Health Service (NHS). Esto como forma de agradecerles toda la ayuda y apoyo que han dado por la pandemia de Coronavirus.

El evento lo dio a conocer a través de un tuit, en el que además de compartir el flyer y dar los detalles del concierto, Gallagher escribe: “ellos hacen un increíble trabajo, somos muy afortunados de tenerlos”. Además de que se espera que cuente con invitado especiales.

Los boletos ya se pueden conseguir en línea y se dará únicamente dos por persona, la entrada de la persona del staff de NHS y otro para un acompañante.

Anteriormente el cantante había estado mandando tuits pidiéndole a su hermano Noel realizar una reunión para recaudar fondos por la batalla contra Coronavirus. Y aunque nunca hubo una respuesta y evidentemente no tendremos a Oasis de nuevo, el gesto que Liam está haciendo es muy noble.

It's an honour to announce that I will be doing a gig for the NHS and careworkers at London’s TheO2 on October 29th. They do an incredible job, we are very lucky to have them. LG x pic.twitter.com/iRfb2RNNNy

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 10, 2020