Liam Gallagher niega lo que asegura Matt Lucas, ya que este ha afirmado que Liam Gallagher y Damon Albarn compartieron una vez una bebida pacífica “en el apogeo del Britpop”.

Tanto Lucas como Gallagher aparecieron como invitados en The Jonathan Ross Show este fin de semana (28 de noviembre), cuando el presentador mencionó la amistad de Lucas con sus rivales de Oasis, Blur, incluido el tiempo que apoyó a la banda luego del lanzamiento de The Great Escape.

Lucas continuó elogiando el álbum de 1995, que recibirá una edición especial en vinilo de edición limitada para celebrar su 25 aniversario, a lo que Liam respondió: “No se vendió mucho, ¿verdad?”

Cuando Ross señaló que la pareja se había conocido en ese momento, Lucas le dijo al cantante que estaba en The Groucho Club de Londres con Damon Albarn cuando vieron a Liam Gallagher. Aunque Lucas anticipó un enfrentamiento entre ambos, dijo, los tres “se sentaron a tomar una copa” en su lugar, describiéndolo como “muy civilizado”.

Liam Gallagher dice que tanto él como Noel son el problema en la pelea de Oasis

Liam Gallagher cuestionó la historia de Lucas, a pesar de admitir que probablemente estaba drogado en ese momento, diciendo: “¿Estás seguro de que no fue Noel? No sé si eso pasó “. “Creo que ambos somos el problema y el problema es que él cree que él no es el problema”, le dijo al anfitrión. “Él piensa que soy ambos problemas. Mientras que yo solo soy un problema. Soy la mitad del problema, mientras que no puedo dejar que él piense que soy el problema completo “.

Foto tomada de Instagram