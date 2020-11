La sorpresa que tanto nos estuvo anunciando Liam Gallagher finalmente fue develada y se trata nada más y nada menos de un especial concierto virtual que el músico realizará desde el Río Támesis.

El show que ha sido titulado Down By The River Thames, será transmitido en línea el próximo 5 de diciembre exclusivamente a través de MelodyVR. Pero lo que lo diferencia de otros conciertos virtuales, es que en éste podremos ver a Gallagher junto con su banda viajando en una barcaza por el Río Támesis, al sur de Inglaterra.

Durante esta interesante travesía Liam Gallagher interpretará una mezcla de canciones icónicas, las favoritas de los fans y algunas otras sorpresas que abarcan desde su estancia como líder de Oasis hasta su exitosa carrera solista.

El anuncio del concierto virtual, se hizo a través de redes sociales, en donde Gallagher escribió: “A todos mis hermanos y hermanas de todo el mundo. Voy a realizar una presentación única y celestial para que la veas. (…) Tocaré temas de mis dos álbumes en solitario número 1, así como clásicos de Oasis fríos como la piedra, algunos de los cuales no me han visto cantar en mucho, mucho tiempo.”

La transmisión del Down By The River Thames de Liam Gallagher será de pago-por-evento. Así que ve sacando la tarjeta que los boletos saldrán a la venta en este enlace el próximo viernes 13 de noviembre por un precio de £16.50.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.