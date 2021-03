La llamada ha tomado poco más de 24 horas en concretarse. Me siento como en una cinta de Berlanga en la que un simple detalle puede terminar por deformar mi plan. Cuando finalmente logro la comunicación, al otro lado del auricular, en algún paradisiaco destino de Centroamérica, se encuentra Danny Miller, la mitad del dúo neoyorkino Lewis Del Mar.

TXT:: Joel Rodríguez

La dupla cerró un capítulo importante en su carrera con su segundo álbum, August, trabajo transitorio en el que se incluye “Rosalie”, su tema más personal a la fecha y que, para bien y mal, ayuda a sanar el alma y el cuerpo, a exorcizar, a ampliar las aptitudes y los panoramas; a reconocerse. Es así que el horizonte vislumbra un nuevo capítulo en el andar de Lewis Del Mar: “Alameda”, un track que formará parte de su próximo EP, Bouquet.

Las siguientes líneas sirven como epitafio para un álbum que se lanzó de forma inusual, en medio de una pandemia global. A pesar de ello, August llenó de satisfacción a sus autores; en el caso particular de Miller el ejercicio sirvió como un punto de encuentro para valorar sus raíces y honrar la memoria de su padre.

Has expresado abiertamente que dedicaste “Rosalie” a tu padre, quien falleció hace no mucho. ¿Qué tan difícil fue plasmar esto de forma tan profunda?

Hemos tratado de centrarnos en canciones que sentimos que merecen la pena; por ese motivo lanzamos ese tema, y más por el hecho de que se tradujo al español basándonos en la vida de una persona que ama a los niños. Concebí “Rosalie” estando en las calles de Nueva York, recordando a mi padre, pensando en el círculo de la vida.

¿Dudaron en algún momento al dar este paso, hacía un sonido un tanto más folclórico?

Por supuesto. Pero no puedes permitir que el miedo te domine; sino hacer la música que creas que debes hacer. En realidad llevo poco tiempo en mi vida haciendo música de manera profesional y tenía mucha curiosidad por escuchar el resultado. Sabía que esta canción era muy distinta a lo hecho previamente y no tenía idea de cómo iba a recibirla la audiencia. El video se filmó en el pueblo donde nació mi papá (Puerto Cabezas, Nicaragua), muy cerca de donde estoy en este momento. Lo grabé con mi teléfono, recorriendo en auto la calle principal del lugar a la hora en que todo el mundo sale a hacer compras.

Cerrando este ciclo y teniendo mucho tiempo para ustedes (derivado de la pandemia), ¿qué sigue para Lewis Del Mar?

Estamos trabajando en nuestro próximo proyecto, tenemos música nueva fuera, se trata de “Alameda”, que forma parte del EP que lanzaremos el mes de abril de este año. ¡Estoy muy emocionado! Creo que lo que viene para nosotros es seguir desarrollando las ideas que tenemos en conjunto. Recientemente retomamos el control sobre nuestros masters, ya que nos convertimos en artistas independientes, lo que simplemente nos hace tener más ganas de salir de gira. Cuando un artista empieza a pasar tiempo lejos de casa puede llegar a ser muy difícil sentirse conectado y en armonía. Eso me pasó durante algún tiempo al ser más joven; pero hoy día las cosas han cambiado.

Dentro del contexto mundial que vivimos, ¿cómo consideras que el paso de un sello transnacional a grabar de forma independiente podría impactar en la carrera de la banda?

¿Sabes? Es duro. Parte de los motivos por los que estoy varado en Nicaragua, en la casa de unos amigos de forma gratuita, es porque con Lewis Del Mar no estamos generando las ganancias suficientes. Teníamos programada una gira para la mitad del año pasado y obviamente fue cancelada. Es difícil, pero uno siempre encuentra la manera de salir adelante. De pronto me invaden pensamientos sobre qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los 40 años de edad. Hay que tratar de tomárselo con calma y recordar que siempre hay un panorama mucho más amplio. ¡Columbia Records no va a pagar mi renta! Creo que, en realidad, es una situación bastante delicada para la mayoría de los artistas. Aun así, tenemos nueva música en camino y eso es lo que nos motiva.