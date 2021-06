La temporada de festivales está muy cerca, en las últimas semanas se han anunciado las fechas y actos que conforman algunos de los eventos más grandes del mundo y ahora se trata del regreso de Levitation, uno de los eventos más importantes de psicodelia en Estados Unidos.

Ha habido muchos cambios en la realización de estos magnos eventos que reúnen a gente de todo el mundo con un propósito en común: disfrutar de la música en vivo. Afortunadamente, esto está volviendo a muchos rincones del planeta y miles lo agradecen. Aunque claro, hay que mantener todas las medidas de salubridad existentes.

Ahora le tocó a Levitation, festival donde se reúne lo mejor de la música psicodélica y que se lleva a cabo en Austin. Lo mejor de todo es que se ha confirmado que este año tendrá una nueva edición. Los días programados para que este evento se lleve a cabo serán el 28, 29, 30 y 31 de octubre de este año en distintos venues que se localizan en Austin, Texas.

La edición de este año reúne a grandes representantes del genero como: The Black Angels, Crumb, Black Midi, No Joy, A Place to Bury Strangers, Thundercat, Yves Tumor, Kikagaku Moyo, Cloud Nothing, Japanese Breakfast, The Hives, Levitation Room, Frankie and The Witch Fingers y más.

Los boletos ya están a la venta y puedes adquirir tu entrada por día o por los cuatro días del festival, dichos precios van desde $396.38 hasta los $7233.90 pesos. Conforme se acerque la fecha de los conciertos se irá liberando más información.

Crédito foto de portada: Instagram Levitation