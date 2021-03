Let the Right One In es bien conocida en el mundo de las películas de vampiros y es aún mas reconocida por los fanáticos del genero; la gran cinta sueca sobre estas criaturas tendrá una serie y el actor mexicano Demián Bichir será el protagonista.

La versión sueca fue dirigida por Tomas Alfredson y cuenta la historia de un niño llamado Oskar; un pequeño que es acosado por sus compañeros de clase y que no recibe la atención necesaria en su hogar. Ante esto, aparece Eli, una niña que es una vampiro con quien encuentra el amor y la venganza.

Al momento del estreno de esta película fue bastante bien recibida y ovacionada por la audiencia en general; en especifico porque logro revigorizar el genero de los vampiros, algo que ya estaba muy desgastado y que no ofrecía ninguna propuesta nueva y original en ese entonces.

Ahora Showtime es el encargado de realizar esta adaptación de Let the Right One In, donde se nos mostrará la historia de un padre y su hija, esta última siendo convertida en un vampiro, cambiando para siempre la vida de esa pequeña familia, según la sinopsis oficial:

“La serie se centra en un padre y su hija de 12 años cuyas vidas cambiaron para siempre 10 años antes cuando se convirtió en vampiro. Encerrada a los 12 años, quizás para siempre, Eleanor vive una vida oscura, pues solo puede salir por la noche, mientras que Mark hace todo lo posible para proporcionarle la cantidad mínima de sangre humana que necesita para mantenerse con vida.”

Crédito foto de portada: Metropolitan Filmexport