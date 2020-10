Less Than Jake, ha anunciado el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, “Silver Linings”.

La tan esperada continuación de “See The Light” de 2013, marcará su primer largo con el baterista Matt Yonker, quien se unió a la alineación después de la partida de Vinnie Fiorello en 2018.

La banda, que llegará el 11 de diciembre a través de Pure Noise Records, compartió el arte de su nuevo LP en Twitter.

“¡Aquí está la portada de nuestro nuevo disco, “Silver Linings”!”, escribió la banda. “¡Nuestro buen amigo Pete Wonsowski, el artista detrás de la pluma de nuestra mascota, ¡el Evo Kid, dibujó esta portada! ¡Gracias Pete!”

Here is the cover for our new record, 'Silver Linings'! It will be available everywhere on Dec 11th and you can pre-order it here: https://t.co/ZBEsqOFvUH Our good friend Pete Wonsowski, the artist behind the pen of our mascot, the Evo Kid, drew this cover art! Thanks Pete! pic.twitter.com/6fFjSbC3MP

— Less Than Jake (@LessThanJake) October 1, 2020