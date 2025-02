Leprous: “Nuestra música es melancólica y desafiante”

Leprous es una de esas bandas que por la constante necesidad humana de categorizar es definida como metal progresivo. Es una etiqueta que le queda, sí, aunque también es un poco limitante. Noruegos, los músicos de la banda tienen claro que si quitas la etiqueta obtienes libertad, por eso, en su música hay elementos que rompen estructuras y que de pronto generan que el público metalero los ignore. Es la vieja tendencia ideológica conocida como conservadurismo. El metalero, en términos generales, es conservador. No le gusta mucho que las bandas se salgan de la etiqueta que se les asigna en su nacimiento. De ahí vienen las palabras poser y true, de la incapacidad de entender que una entidad musical debe tener la libertad de ir hacia donde quiera sin pedirle permiso a la policía true, y el que lo acepta es entonces pura pose. Cuesta trabajo, lo sé. Por eso, tal vez, cuando le pregunté a Baard Kolstad cómo definiría la música de la banda usó solamente cuatro palabras: “teatral, dramática, melancólica y desafiante”.

Noruego al fin y al cabo, Baard es hombre de pocas palabras, pero las que usa son bien escogidas. Ante la pregunta de cómo para un baterista estar en una banda que puede moverse de un lado al otro del espectro musical con mucha facilidad, contestó que es muy bonito y satisfactorio porque no hay límites. “Por momentos la música es rápida, a veces lenta, suave o super pesada y eso hace que tocar en esta banda sea más interesante y retador. Hay momentos en que el desafío es grande, puede ser complicado pero siempre logramos lo que buscamos”.

Baard ha tocado en bandas y personajes muy diversos como Borknagar, Gaal e Ihshan, en diversos momentos del tiempo referentes del metal extremo así que uno pensaría que sus influencias vienen de esa parte del espectro musical, pero de nuevo, Leprous es una banda abierta, una con muchas influencias, y las de Baard lo demuestran. ¿Qué baterista le hizo querer dedicarse a esto? “Niko McBrain, Mike Portnoy y Gavin Harrison. Iron Maiden, Dream Theater y Porcupine Tree pero más chico, cuando estaba creciendo diría que bandas como Pink Floyd, ZZ Top y Dire Straits, mucha diversidad en realidad”. Es interesante como alguien puede viajar desde ZZ Top y su blues rock texano hacia Maiden.

Noruega es un país en el que la educación musical es realmente importante, no es una materia de dos horas a la semana en algunas escuelas sino parte del programa de estudios formal. El gobierno provee todo tipo de instrumentos en casi todas las escuelas así que casi todos los niños en ese país tienen cierta formación musical. Baard no es la excepción. “Comencé a tocar en bandas con instrumentos de aliento, Big Bands (Jazz), luego bandas de rock y ahí descubrí lo que hacían Nicko McBrain y Lars Ulrich en Maiden y Metallica, luego descubrí a Dream Theater, Gavin Harrison y después comencé a practicar marcas de tiempo inusuales como las que hace Bill Bruford, no sé, diría que me inspiro en músicos muy distintos. También veo muchos videos de Youtube”.

De 2009 a la fecha la banda ha lanzado ocho discos. A partir del segundo han salido bajo el auspicio del sello InsideOut Music, una rama de Century Media. Curiosamente, Baard no tiene la típica visión de los músicos sobre la importancia de tener un sello en estos tiempos. Para él no es relevante, es más bien un mal hábito. Yo creo que no lo necesitamos, si tienes a alguien en la banda con nociones básicas de relaciones públicas, para mí no hay razón de tener un sello. Debo ser honesto, creo que en general, los sellos discográficos tendrían que mostrarme que lo que digo no es cierto porque creo que todo el que dinero que inviertes con ellos al final no reditúa. Entonces, yo no creo en los sellos. Dicho esto, todas las bandas en las que he estado tienen contrato con alguno así que probablemente el del problema soy yo”. En cuanto a la idea romántica de que los sellos te distribuyen en lugares donde no llegarías de otra manera también tiene su opinión. “Para eso tenemos Spotify, digo, está padre que puedas vender discos en la tienda local y que te distribuyan en ciertas partes pero al final no hacen ninguna diferencia para que la banda sea conocida”. Además el mundo cambia constantemente, ya nada es como hace 15 o 20 años.

Eso sí, Baard no está peleado con el producto físico. “Me encanta tener el disco en mis manos pero al mismo tiempo, no tengo una tornamesa, el estéreo de mi coche no tiene reproductor de CD, es lo que hay, pero soy muy agradecido de la gente que compra nuestros discos, me encanta que me los muestren para que firmarlos”.

Para cerrar la muestra de lo diverso que es él, lo cual impacta definitivamente en la música de la banda, imaginamos que se le presentaba la oportunidad de escoger dos bandas para salir de gira con ellos. No importa si Leprous sería el abridor o si las bandas le abren a ellos o si van parejos, dos bandas para girar un año. ¿A quiénes escogería? “A Sleep Token y Rage Against the Machine”. Sí, es claro por qué los noruegos están en la punta del iceberg de la música progresiva actual, no le temen a nada.

Leprous tiene una gira de tres fechas por México en marzo próximo. Inician el martes 4 en el C3 Stage de Guadalajara, el miércoles 5 tocan en el Café Iguana de Monterrey y cierran el jueves 6 en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México. En todos los casos los boletos están disponibles en Boletia.

