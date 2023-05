Después de un par de adelantos, León Larregui finalmente publicó su nuevo álbum en solitario titulado Prismarama, con el cual renueva su sonido y lleva sus skills musicales a otros niveles, inspirándose principalmente en situaciones por las que ha atravesado el mundo entero en los últimos años, entre ellas el confinamiento y la era digital.

Hecha prácticamente en su totalidad por Larregui, esta colección de canciones presenta los místicos sonidos que tanto han caracterizado su trabajo en una fina y divertida fusión con synth-rock, a través de la cual nos muestra un rincón pocas veces visto no sólo de su creatividad, sino de su alma y corazón.

“Fue un reto completamente nuevo, que no hubiera sido posible sin la ayuda de mi pareja. Marga me ha acompañado en el proceso de varios discos y siempre me decía que notaba cómo cambiaba mi sonido cuando pasaban por las manos de alguien más, así que me sugirió que esta vez me encargara de todo”, explica León Larregui en un comunicado.

Y continúa: “Comencé la aventura tratando de que mis demos terminaran como canciones del álbum, sin que nadie hiciera arreglos o las quisiera reinterpretar. Tachado ese punto en la lista, llamé a mis amigos productores para que me dijeran qué pensaban: necesitaba su opinión para impulsarme o destruirme. Por fortuna, su crítica fue positiva y seguí el proceso, cuyo resultado es el disco más íntimo de mi carrera”.

“La belleza formal del álbum surge de manera inconsciente: en un momento donde estamos llenos de cosas que nos oprimen o dan tristeza, buscar la belleza y compartirla es parte del compromiso de todo artista. Más que entretener, busco llegar a un lugar sustancial, porque en esa sublimación te puedes encontrar con las cosas divinas. La música nos permite una conexión que va más allá del tiempo y el espacio. Es una búsqueda espiritual”, agrega.

Recuerda que León Larregui realizará un extenso tour por México y Estados Unidos en promoción a Prismarama. Además, puedes encontrar más sobre su nueva etapa en solitario en nuestra edición 197, a la venta ya en MVN Shop.