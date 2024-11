Leo López: “Un día al despertar encontré que mi canción tenía 16 mil reproducciones”

Estamos ante un músico argentino asentado en Barcelona que desde hace más de veinte años se nutre de la esencia del indie español para así arrancar con su carrera musical, aunque sin jamás abandonar la herencia sonora de su tierra natal ni tampoco su cara B; es decir, su labor como tour manager de Love of Lesbian, Dorian y Sidonie, por mencionar algunas bandas. A continuación una charla con él, Leo López.

TXT:: Luis Hill

Cuéntanos, ¿quién es Leo López y cómo inicia su camino en la música?

Viví hasta los 22 años de edad en Argentina, todo andaba mal y decidí irme para España, pues no había muchas perspectivas a futuro. Allá, lo primero que hice fue buscar anuncios, dónde buscaban guitarristas, algo que me pudiera dar para vivir. Empecé a tocar con bandas, en el underground total. Tocaba en la calle, en terrazas, era de llegar y pasar la gorra. Un día conocí al baterista de Fun People, Sebastián Gato Garay. Con él tuve una conexión muy importante y grabamos una maqueta muy bonita. En esas fechas decido irme a Barcelona y conozco a Lisandro Montes, de Dorian, quien tenía una banda llamada Alcohol Fino; me invita a participar y realizo una gira por Europa, como parte de la presentación del reconocido compilado La Colifata, producido por Manu Chao.

Cuando el proyecto termina, me quedo un poquito en la nada. Conozco a una chica y me enamoro. Entonces empecé a trabajar para una empresa que alquilaba backline. Un día mi jefe me dice que vio a un grupo al que le empezaba a ir bien y me manda a montarle un backline. Era Love of Lesbian. A la banda le empezaba a ir bien e hicimos una gira flipante. De ahí empiezo a trabajar con Standstill; hice la gira de Adelante Bonaparte alternando dos tours más con LOL, que fueron La noche eterna y El poeta Halley.

Trabajar con todos ellos, ¿de alguna manera te motiva para hacer música?

Es inevitable, todos estos monstruos alrededor calan dentro tuyo. A Santi Balmes lo he visto un millón de veces cantar, y a Marc Gili de Dorian también, aprendo y disfruto de su arte, cómo no emocionarme, querer hacer cosas.

Me platicaste alguna vez de tu gusto por el punk rock y de lo que éste significó en tu vida, pero desde hace años convives a diario con el indie. ¿Se fusiona tu esencia propia del cono sur con la del indie ibérico?

Argentina ha tenido un rock bastante bueno desde los finales de los años 60. Obviamente yo crecí con esto y con la influencia anglosajona, comprando discos, casetes, CD´s. Luego me arranqué con el punk rock. Para mí, Ramones, los Clash y los Pistols marcaron mi carrera; también 2´, Attaque 77 y Viejas Locas, así como el compilado Mentes abiertas, con todas las bandas de hardcore del momento, la escena efervescente de los años 90. Después, bandas como Todos tus Muertos me abrieron una ventana al reggae, el dub y toda esta movida de mestizaje; Fabulosos Cadillacs y el ska, el reggae y el punk. Cuando eres más joven estás metido en la tribu, dices, soy punk, no me hables de Charly García.

Tienes una forma peculiar de dar a conocer tu trabajo musical, ¿cuál es tu metodología?

Hay miles de canciones banales, hits del verano que se pierden, pero yo creo que si una canción es buena lo notas en las caras en la gente, aunque sobre todo debe gustarte a ti, causarte orgullo. Yo compongo más cuando estoy en casa, toco un poquito varios instrumentos, grabo y guardo; después, cuando tengo el tiempo, reviso y hago arreglos. Ver por 10 o 12 canciones me ocuparía mucho la cabeza; estoy mucho más tranquilo trabajando de una en una.

Hablando de lanzar singles cada cierto tiempo, ¿podrías contarme cuáles fueron los que más han tenido conexión con el publico?

Los temas que más han tenido una conexión son los que hice encerrado en casa durante la pandemia. Fue muy loco, porque yo me acababa de separar, estaba hundido y solo. Por una extraña razón los temas fueron subidos a otro perfil que no era el mío y pensé, ¡qué mierda de lanzamiento es éste! En el primer single colabora conmigo Marc Gili, pero no tuvo la repercusión que yo esperaba; fue hasta el segundo cuando me di cuenta del alcance que una buena canción puede tener. “Soy un extraño” es el nombre del tema que grabé con Santi Balmes. Un día me fui a dormir y al despertar encontré que llevaba 16 mil reproducciones. Me quemaba el teléfono en la mano, necesitaba que mis amigos lo supieran. Tras cuatro días, se volvió viral en España. Sin duda un tema demasiado personal, terminó por conectar.

Recientemente publiqué una canción de nombre “La noche aún es nuestra“, habla justo de volver a conectar con los colegas, llamar a un amigo y enterarte que tuvo un infarto. Cada uno hace lo que le sale como puede, pero sí que me importa hacerlo bien y con un texto, me interesa leer y sentir que estoy diciendo algo.

