La compañía de producción del actor Leonardo DiCaprio, Appian Way, ha firmado un primer acuerdo con Apple para cine y televisión.

La firma de este acuerdo tiene una primera vista de varios años, en la que ambas partes trabajarían juntas en películas y programas de televisión.

Según los informes de The Hollywood Reporter, este negocio se suma a los dos proyectos existentes entre Appian Way y Apple, de los que destaca el filme ‘Killers Of The Flower Moon’ de Martin Scorsese en la que actúa Leonardo DiCaprio.

Además de esta película, la serie de thriller ‘Shinning Girls’ -producida también por el actor- forma parte de este acuerdo.

Se dice que Apple habría invertido $200 millones de dólares para tener el derecho de transmitir el filme de Scorsese a través de Apple TV.

Paramount Pictures será la encargada de distribuir la película en cines.

Otros de los títulos que Appian Way tiene en su lista y que son protagonizados por DiCaprio son ‘The Wolf Of WallStreet’, ‘Revenant’, ‘Shutter Island’ y ‘The Aviator’.

No es la primera vez que Apple decide hacer negocios con gigantes del cine para tenerlos de su lado en la producción de contenido. La empresa también ha alcanzado acuerdos con Idris Elba, Jason Katims, Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus, entre otros.

¿Crees que ambas partes harán grandes aportaciones al cine y a la televisión?

Estaremos atentos ante cualquier noticia sobre este acuerdo.

Foto de Portada Tomada de Facebook