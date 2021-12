Cuando te muerdes el labio es el mas reciente disco de Leiva. Producido por Adan Jodorowsky, el material incluye 14 temas interpretados al lado de 14 artistas hispanoamericanas, quienes entregan su esencia a las composiciones del oriundo de Madrid. Se trata de una obra visual y musical; conceptual. Reflejo de la madurez que el español vive hoy día.

TXT:: Luis Hill

¿Cómo nace la idea de crear Cuando te muerdes el labio?

El motor de disco surge de un montón de encuentros durante bastantes años en Latinoamérica, de encontrarme con artistas que me conmueven, que me dejan un pozo de inspiración muy grande; soy espectador de una escena, de una generación extraordinariamente talentosa compuesta por mujeres entre 20 y 40 años que están haciendo algo muy poderoso. Cuando te muerdes el labio es una oportunidad para confluir diferentes disciplinas artísticas. Yo hago música por necesidad vital; mi propuesta vital es artística.

La carga emocional que tiene el disco es muy grande.

Efectivamente. Al final pasé casi tres años haciéndolo. Entonces hay en él mucha artesanía, trabajo y decisiones emocionales. He dejado bastante en el camino, por lo tanto lleva mucho de mí el álbum. Gobernar esas emociones es difícil; estoy un poco abrumado. Ayer el disco era mío; hoy ya no: es de la gente.

Cuenta sobre los formatos en los que presentas éste, tu nuevo material.

Soy un comprador de discos, me gusta cuidar a esos románticos que van a la tienda a comprar un disco. Entonces quise hacer tres formatos: en vinil, con papel recortable; en acordeón, como CD; y en porcelana, que es una edición limitada pues para acceder al disco hay que romper la cerámica , no hay otra opción. En el último caso: si decides romperlo tendrás una portada única; si lo dejas intacto, puedes escucharlo en plataformas digitales.

A propósito de esto te relatas, te platico que en algunas regiones de Oaxaca durante las bodas se entregan ollas de barro que se rompen frente a los novios; entre mayores piezas surjan al quebrarse los objetos, mayor prosperidad.

Me parece hermoso lo que me cuentas. Me conmueve pensar que haya un link con un ritual mexicano.

Fundamentalmente, ¿cómo se liga Mexico y su esencia a este disco?

Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana y Daniela Spalla han sido muy importantes en este disco y esenciales en mi vida. La música de Natalia y Silvana tienen la misión de tomar el altavoz para mostrarle al mundo cuál es su folclor y eso me parece inspirador. Estar con ellas, aprenderles, escucharlas, sobre todo con mis amigas del alma Ximena y Daniela, operó como motor del disco. Me vine a vivir a México unos meses para conocer a Adan, un personaje también esencial en este disco. Cuando te muerdes el labio tiene mucho de México; mucho más que de España.