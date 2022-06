El revival post-punk del siglo XXI que tuvo su punto de partida con Turn on the bright lights (2002) de Interpol, con ecos de Joy Division a través del sonido indie neoyorquino, puso de nueva cuenta en el mapa del mainstream los sonidos minimalistas del bajo y la guitarra acompañados de la icónica voz lóbrega que habla de depresión y soledad. Lebanon Hanover no ha sido indiferente a dicha tendencia y su arrastre en México pronto será certificado.

TXT:: Jacobo Vázquez

Las películas Twenty four hour party people (2002), Control (2007) y el documental Joy Division (2007) alimentaron el mito sobre la figura de Ian Curtis y obviamente el sonido del cuarteto que lideraba. Para la segunda década de este nuevo siglo aparecieron diferentes propuestas con características similares a las expuestas por Curtis y compañía, sobre todo en Europa, de las cuales, como ya contamos, destaca el dúo Lebanon Hanover.

Larissa Iceglass y William Maybelline debutaron discográficamente en 2012 con The world is getting colder. Ahí establecieron su personalidad sónica y visual. Aprovechando ese impulso creativo, aquel mismo año lanzaron Tomb for two, el cual contiene “Sadness is rebellion”, toda una declaración de principios, y “Gallowdance”, su canción más emblemática.

Estos dos álbumes le hicieron girar por varios países, entre ellos México, país visitado por la banda en 2013. Todavía como un secreto para unos cuantos conocedores, se trató de un show íntimo en el Dada X de la Ciudad de México. Dicho concierto es considerado ahora mítico, debido a la gran popularidad que el grupo obtendría años después. A casi diez años de esa presentación, Lebanon Hanover anuncia una segunda visita al país, esta vez en el Foro 360, el 25 de junio, vía Eutanasia.

Esta fecha sin duda será histórica debido a la importancia que tiene la dupla dentro de la escena oscura a nivel internacional y al gran momento de popularidad que goza dentro del ambiente post-punk mexicano. Simplemente una oportunidad imperdible para apreciar a un grupo que ha marcado una época y ha influenciado a un gran número de bandas de todo el mundo.