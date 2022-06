Lo de la noche del sábado 25 de julio será histórica para la escena oscura mexicana, al menos para las generaciones más jóvenes de este movimiento. Y es que la tan esperada segunda visita del dúo Lebanon Hanover a la Ciudad de México superó cualquier expectativa que se haya tenido previamente. Esto gracias al gran trabajo de la productora Eutanasia, que sorteó las dificultades originadas por la pandemia para traer a la banda al país. Sin duda, una cita que marca un antes y un después para una de las escenas con más fieles dentro de la música alternativa en México.

TXT:: Jacobo Vázquez / FOT:: @calavera_disparando

Pasadas las 8 de la noche, la banda canadiense Traitrs subió al escenario para poner en sintonía a los más de mil asistentes a esta celebración oscura. Su sonido con fuertes reminiscencias al Pornography de The Cure, logró conectar con la audiencia que se dio cita en el venue al norte de la ciudad. Interesante cuando los canadienses volcaban su propuesta hacia los terrenos ochenteros de sus paisanos Platinum Blonde; lo que tuvo su recompensa, con un encore a petición del público.

Momentos más tarde las siluetas de Larissa Iceglass y William Maybelline tomaron el escenario. Fueron recibidos con un emotivo estruendo por parte de sus fans, las notas de “Alien” invadieron el ambiente mientras las voces de Larissa y William eran festejadas al tomando sus turnos. Enseguida, las secuencias de “Golden child”, canción incluida en su última producción Sci-Fi sky estableció condiciones para explotar un lado más minimalista, con temas como “Favorite black cat” y la entrañable “Kiss me until my lips fall off”.

Fue con “I have a crack” que el dúo mostró su lado más electrónico, lo cual hizo subir aún más las reacciones y emociones de un público que celebró cada frase y cada movimiento. Ya con una audiencia totalmente entregada, la pareja disparó “Gallowdance” y el concierto tomó tintes históricos. “Kunst” y “Totally tot” cerraron la primera parte del set con un Maybelline extasiado.

El estruendo inicial por parte de los asistentes regresó con el objetivo de hacer volver a la dupla al escenario, lo cual fue concedido con un par de encores que tuvieron como cierre la fabulosa “Babes of the 80’s”. Finalmente William se arrojó a los brazos del público y Larissa esbozó una sonrisa; la confirmación de una noche espectacular.