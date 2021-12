Le Tigre ha confirmado que, por primera vez en diez años, volverá a realizar un show en vivo y aquí te contamos todos los detalles.

A través de redes sociales, el trío conformado por Kathleen Hanna (Bikini Kill), Johanna Fateman y JD Samson, confirmó que su regreso a los escenarios será durante el fin de semana del 27 y 28 de agosto de 2022, parte de un nuevo festival llamado This Ain’t No Picnic.

El evento se llevará a cabo en el Rose Bowl de Pasadena, California y, además de Le Tigre, su cartel incluye a talentosos artistas de talla internacional como The Strokes, Phoebe Bridgers, LCD Soundsystem, Jorja Smith, Jungle, Beach House, Kaytranada, IDLES, Mac Demarco y Girl Ultra.

Recordemos que la banda liderada por Hanna no ha estado muy activa en los últimos años. Su álbum más reciente fue The island, lanzado en 2004 y únicamente en 2016 hizo una breve aparición para el estreno del sencillo “I’m with her”, el cual tuvo como objetivo apoyar la campaña presidencial de Hillary Clinton.

Hasta ahora no se tienen más detalles sobre el regreso de Le Tigre, pero crucemos dedos por que también haya nueva música y un tour completo que los traiga de visita a nuestro país. De cualquier forma, te mantendremos informado.

La preventa del This Ain’t No Picnic se realizará el próximo 9 de diciembre y toda la información la puedes consultar dando click aquí.

Foto de portada: Le Tigre.