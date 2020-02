Teri Gender Bender, líder de Le Butcherettes, protagoniza en nuevo video de Don’t Bleed, You’re In The Middle Of The Forest.

Este video es el primero luego de editar su último EP, Don`t Bleed. Fue grabado en El Paso, Texas y dirigido por Violeta Felix, quien también produjo el material antes mencionado.

En el audiovisual vemos a Teresa Suárez, nombre real de la artista, realizando una coreografía por algunas calles vacías y húmedas. A modo de juego, el baile es una catarsis para las emociones que se tienen dentro pero no encuentran otra manera de manifestarse. La letra también es una metáfora para esos sentimientos que acosan a su portador desde adentro.

Míralo acá abajo:

La cantante mexicana continúa explorando los instintos y recovecos de la mente humana, y las emociones más viscerales y salvajes en su más reciente EP Don’t Bleed editado en 14 de febrero pasado.

Luego de que bi/MENTAL de 2019, donde exploró las profundidades de dolores y traumas pasados, fundados en experiencias personales y familiares, continúa excavando en el “ello”, como diría Freud, para crear nuevas canciones y, tal vez, entender(se) un poco más.

Don’t Bleed está compuesto por 7 canciones, todas más experimentales de lo que nos tenía acostumbrados y donde incluye más elementos electrónicos y ambientales. A Le Butcherettes se le reconocía por su música más arraigada al rock, guitarras distorsionadas y voces salvajes. De eso también iban sus colaboraciones con Iggy Pop y The Melvins. Con estas canciones se dieron la libertad de ir más allá, y – ¿por qué no? – arriesgar, todo sea en pro de la libertad creativa, más allá de la perfección musical.

Esta semana, Le Butcherettes también anunció que acompañaría a Chicano Batman en su gira por Norteamérica. La banda de Los Angeles tendrá una fecha en México durante este tour, esperemos ver también a la tapatía con ellos en el escenario.

Escucha completo Don’t Bleed: