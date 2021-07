LCD Soundystem anda de aniversario, pues el grupo ha anunciado el lanzamiento de una edición especial de The long goodbye, disco grabado durante su emblemático concierto en el Madison square garden que se realizó en el año 2011.

Dicho recital tuvo lugar el 2 de abril de 2011 en el foro por excelencia de la ciudad de Nueva York, donde James Murphy y compañía se aventaron una presentación en vivo de cuatro horas ininterrumpidas, convirtiendo a este show en uno de los más largos e importantes en su carrera como banda.

Ademas, este concierto fue el tema principal del documental Shut up and play the hits, el cual fue dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, donde estuvieron grabando durante 48 horas al líder de LCD, James Murphy; durante sus preparativos antes de este evento y lo que ocurrió a la mañana siguiente del mismo.

Por eso, The long goodbye: LCD Soundsystem live at Madison square garden, llegará en un formato vinilo, específicamente en una caja de vinilo de cinco LP’s que será distribuido por DFA Records junto con Parlophone y Warner music; también estará disponible en CD por primera vez.

En este material hay una larga lista de colaboraciones con otros artistas que estuvieron presentes durante aquel concierto: Win Butler, Regine Chassagne, Reggie Watts, the Juan MacLean, Shit Robot, Planningtorock y Shannon Funchess. El set de vinilos estará disponible a partir del 6 de agosto de este año y ya lo puedes pre ordenar dando click aquí.

Crédito foto de portada: Facebook LCD Soundsystem