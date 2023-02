Esta nueva canción encuentra a la agrupación conformada por Charles, Paul, Noah y Theo, inclinándose hacia sus influencias del new wave y el rock de los años 70. Al mismo tiempo, “She is coming” presenta guiños característicos de Later, como el groove y la sensualidad que hemos presenciado en sus producciones anteriores.

“She is coming” se puede interpretar de dos maneras diferentes. El repetitivo coro puede ser una representación de la mujer omnipotente y amenazadora que puede destrozar tu mundo, o bien, una referencia a la etapa que la banda está por atravesar con su primer álbum de larga duración y un reconocimiento a nivel mundial.

Walking on the line es el título del nuevo material discográfico de Later, el cual se lanzará el próximo 17 de marzo. Producido en la intimidad de sus estudios caseros en tierras parisinas, el disco es una celebración de la maravillosa inestabilidad de la vida.

“Este nuevo disco encarna el hermoso y sinuoso camino que todos recorremos como seres humanos: desde caer del cielo con el tema de apertura ‘Back to heaven’, pasando por las múltiples montañas rusas de apasionadas historias de amor (‘Woman’), atravesando el caos (‘Eye of the Storm’) y sufriendo la soledad ‘When she’s gone’ para terminar encontrando la paz a través de la contemplación de la naturaleza con ‘Lemon trees’”, se lee en un comunicado.

Por ahora, échale un vistazo a “She is coming”: