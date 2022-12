El pasado mes de noviembre, el conjunto originario de Brisbane, Australia, Last Dinosaurs, puso en circulación From Mexico with love (Nettwerk Music Group, 2022), una colección de 10 canciones en la vertiente power pop que da seguimiento a Yumeno Garden (Drew Process/Universal) de 2018. Nuestro afortunado encuentro con Lachlan Caskey (guitarra, voz), Michael Sloane (bajo) y Sean Caskey (voz, guitarra), se dio durante un soleado y caluroso día, a bordo de una trajinera en Xochimilco en la que, entre otras cosas, descubrimos todo lo que inspiró su nuevo material. Comenzamos.

Aunque el nombre del disco hace referencia obvia a México, evitaron los clichés y lugares comunes, como incluir un mariachi, y por el contario hay más refrencias al pop francés y japonés.

Nos vemos como un acto internacional, porque en Australia se mezclan distintas culturas. Las primeras generaciones de nuestras familias vienen de distintos lugares del mundo; por eso hemos absorbido otras culturas, ¡nos encanta ir a Japón, Asía, Europa y evidentemente a México, es nuestro lugar favorito del mundo! Por eso quisimos centrar el nuevo disco en ello; se dio naturalmente, no queremos hacer algo falso, no estamos fingiendo ser un grupo mexicano, aunque escribimos el disco en Guanajuato.

Cierto, se quedaron ahí durante seis meses.

Así fue, a causa de la pandemia. Aunque de algún modo, puedo decirte que esa fue la única y mejor opción que tuvimos, amamos pasar todo ese tiempo en dicha ciudad, simplemente conectamos con el país y dedicarle mucha de nuestra música.

Me intriga mucho saber si hay alguna conexión entre la CDMX y Brisbane, ¿qué tienen común?

Si eres mexicano y echas un vistazo al estilo de vida en Brisbane, puede que te sorprenda, pero aún así creo que México es muy rico en cuestión cultural, además de que todo el tiempo suceden cosas impresionantes y estimulantes. No importa de donde vengas, México siempre va a sorprenderte. En Brisbane mucha gente siempre ha tenido la necesidad de irse de ahí. Es un lugar bastante habitable, además de que es el estado con mayor índice de crecimiento. Los jóvenes huyen, pero las familias se establecen, es un lugar ideal para el desarrollo. En cuestión de lograr objetivos, es un gran lugar para vivir.

Considero que From Mexico with love tiene un gran potencial comercial, la mayoría de la canciones tienen esa vibra veraniega y coros sing a long, ¿fue la intención desde su concepción?

Lo curioso es que lo que inspira nuestra música no tiene nada que ver con lo que mencionas. Evidentemente crear música es motivo de felicidad, creo que más bien siempre tenemos estos contrastes entre la melancolía y tristeza con lo que nos hace sentir contentos. Hay muchas canciones que se asemejan a la CDMX pues tienen esa vibra esperanzadora, aunque en realidad abordan la sensación de soledad por mudarte a un lugar distinto; impera la melancolía, pero es accesible y no te deprime del todo. Coincido: este disco es más veraniego y podemos lograr mucho con el. Tiene un poco de todo y no querríamos etiquetarlo. Aunque somos una banda indie pop: debemos tener canciones felices todo el tiempo.

Las letras de temas como “Put up with the weather!” y “Auto-Sabotage” son buenos ejemplos de madurez e introspección, dirigidos a la conciencia emocional.

Así es, nuestras letras son mucho más directas. Esas son algunas de las canciones que más han tenido sentido. Tienen esa vibra vieja, no están tan cercanas a los temas felices pero una vez que las combinamos con sus respectivas letras, cobran un nuevo significado y el resultado es completamente distinto.

Háblenme de la relación de trabajo que desarrollaron con el productor James Angus para From Mexico with love.

Definitivamente hemos alcanzado nuestras metas al trabajar con otros productores en el pasado, igual hemos aprendido un par de lecciones bastante dolorosas relacionadas con la pérdida de tiempo y dinero, pero con James fue genial. Decidimos arriesgarnos con él por la afinidad que sentimos con lo que ha producido últimamente, siempre fue una opción en nuestra lista, y superó cualquiera de nuestras expectativas; hicimos clic porque jamás intento imponer algún estilo en particular y nos ayudó en todo momento.

Tal vez es una pregunta sin sentido, pero me llama la atención que a excepción de In a million years, de 2012, todos sus discos incluyen siempre 10 canciones.

En realidad creemos que es un buen número; podríamos pasar horas conversando sobre el verdadero significado de esa cifra.