Las pistas de Blue fue uno de los programas de Nickelodeon que más ha dejado huella y nada hubiera sido posible sin Steve Burns, presentador original de la serie desde su estreno en 1996 hasta 2002.

Como bien sabemos, la salida tan abrupta de Steve marcó el fin de una era y a todos los que crecimos con él y Blue, nos dejó con un huequito en el corazón. Con el paso de los años, muchos mitos comenzaron a surgir respecto a esto, que si ya se había muerto, que si tenía cáncer… pero lo cierto es que sólo era un joven que quería buscar sus sueños en la música.

Ayer se cumplieron los 25 años del estreno de Las pistas de Blue y para celebrarlo y darnos nuestra respectiva dosis de nostalgia, Nickelodeon trajo de vuelta a nuestro querido amigo Steve para compartirnos un muy emotivo y especial mensaje con el que también aclara de una vez por todas el por qué decidió dejar el programa.

“Nos volvíamos locos por el correo y hacíamos todas estas cosas divertidas y luego un día yo llegué como ‘oh, hey ¿sabes qué? Grandes noticias… me voy. Este es mi hermano Joe, él es su nuevo mejor amigo’. Y luego tomé un autobús y me fui y no nos vimos por realmente mucho tiempo”, explicó el actor.

Y continuó: “Me di cuenta de que fue algo abrupto, yo sólo me fui a la universidad y, a propósito de eso, fue algo realmente retador pero genial porque tuve que usar mi mente y tomar un paso a la vez y ahora, literalmente estoy haciendo muchas de las cosas que quería realizar”.

“Quería decirles que no hubiera podido hacer todo eso sin su ayuda y, de hecho, toda la ayuda que me brindaron cuando éramos jóvenes, me sigue ayudando hoy, justo ahora, y eso es súper cool”, agregó Steve Burns antes de invitarnos a echar un vistazo a nuestros propios logros y lo mucho que hemos crecido desde entonces.

Finalmente, Steve se despide con una emotiva frase dirigida a todos aquellos niños (ahora también adultos) que lo acompañaron durante esta travesía con Las pistas de Blue: “Creo que sólo quería decir que después de todos estos años, nunca los olvidé. Y estoy súper agradecido de que sigamos siendo amigos”.

Foto de portada: Nickelodeon.