Eugenia Martínez presenta: Las mujeres que nacieron del fuego. -El antiguo Tarot de Marsella para despatriarcalizar la fortuna, en la Galería de Arte Mexicano, GAM.

En esta pieza que será exhibida en la la Galería de Arte Mexicano, GAM; la artista visual Eugenia Martínez cuestiona las representaciones de la baraja colocando temas como el amor romántico, equidad de género, trabajo doméstico gratuito, la brecha salarial, sexualidad, aborto y anticoncepción.

Eugenia Martínez menciona: “el arquetipo de la bruja fue tomado por el feminismo de la segunda ola para representar a la mujer autónoma que ya no pide permiso para ser. El tarot como una herramienta producto de la herejía queda fuera del patriarcado, por lo que me pareció interesante hacer ese ‘juego’, de cómo un tarot podría despatriarcalizar la fortuna al cuestionar y confrontar las frases con los

símbolos”.

Las mujeres que nacieron del fuego. -El antiguo Tarot de Marsella para despatriarcalizar la fortuna es una curaduría de Tamara Ibarra, abrirá en GAM, Galería de Arte Mexicano, calle Gobernador Rafael Rebollar No. 43, colonia San Miguel Chapultepec de la CDMX el 27 de abril, dentro de la semana de ZonaMaco.