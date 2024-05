Las Dianas: “Estamos sufriendo un poco la crisis de los veinte”

Cuando hablamos de punk pop independiente en español, el debate es grande. España, sus ciudades y provincias son un gran semillero para este tipo de conjuntos que, al unísono, buscan crear experiencias musicales certeras y realistas, dejando casi siempre un buen sabor de boca. Bajo este contexto, Las Dianas, joven banda granadina integrada únicamente por chicas, es el ejemplo perfecto. Tiene todo bajo control.

Con la premisa del lanzamiento de su segundo álbum, sucesor de Lo que te pide el cuerpo (Casa Maracas, 2021), Laura Torres (guitarra), María Arias (guitarra, voz), Ana Torres (batería) y Marta (bajo) lanzaron “Síndrome del impostor” como primer single, al que hoy se suma “Putivuelta“, otra canción de gran efervescencia juvenil que pone las cartas sobre la mesa de forma directa respecto al discurso del grupo. La siguiente es una charla sostenida con Laura, quien se sincera sobre la dura labor de mantener a flote a Las Dianas y sobre los cambios que la banda ha experimentado en su carrera.

“Síndrome del impostor” tiene muchas virtudes, es una canción que, en lo personal, me hizo sonreír mucho, por lo agudo de su letra y la esencia pop.

La canción surgió en un momento crítico para el grupo. Algunas de nuestras compañeras con las que trabajamos en el primer disco deciden no seguir el camino; querían estudiar. Las que quedamos estábamos con un sentimiento de impotencia y nos preguntamos si seríamos capaces de hacer otro disco, de seguir haciendo canciones. Una reflexión sobre la inseguridad en un momento muy extraño. Lo que quisimos decir fue: ¿Realmente tenemos la capacidad y el talento para seguir haciendo música o todo lo que conseguimos en realidad ha sido por suerte?

Eso es muy digno de señalar, siendo tan jóvenes, tienen la disposición de preguntarse precisamente eso. Uno de los pasos lógicos sería seguir con reemplazos, pero priorizaron la cuestión del trabajo en equipo.

Ser artista requiere estar en duda con uno mismo constantemente. Al menos a mí me pasa, siempre me pregunto si el siguiente paso está o no bien, si me estoy saliendo de los cánones que se supone debe de tener el grupo, y en la canción Síndrome del impostor” decimos eso de ser adicto a la validación. Creo que para un artista eso es lo peor que puede pasar, porque si estás todo el rato pensando en que quieres que los demás te digan ¡qué buena canción! Tal cosa nunca va a salir.

Es súper importante mantenerse evolucionando y quitarse esa mierda de encima, es un pensamiento horrible, además te va a impedir seguir tu carrera y probar ciertas cosas. Al final, los artistas más grandes del mundo son los que han innovado completamente. No hay que dejarse guiar por las opiniones de los demás, sino estar muy consciente de que uno puede tomar sus propias resoluciones.

En dicho proceso, ¿cómo se vivió la reconstrucción del grupo de forma interna?

Cuando Paulina e Isa deciden irse pensamos que se iba a acabar el grupo. En ese aspecto el sello nos respaldó completamente y se dio la idea de seguir nosotras tres. Cuando empezamos, las únicas que tenían formación musical previa eran ellas, Paulina e Isa; el resto comenzamos a aprender cuando ya estaba formada la banda. Veíamos videos, pero no teníamos esa parte académica y por eso surgieron inseguridades.

Por otro lado, estábamos estudiando y compaginar la música con los estudios te da muchas cosas por pensar. Incluso llegamos a plantearnos probar por el lado académico en lugar de la música. Yo me fui a vivir a Alemania, estuve trabajando y pensando. Fue cuando decidimos seguir adelante. Yo estaba fuera y componíamos por videollamada. De hecho, así ensayábamos, casi religiosamente. Fue muy fuerte. En una de esas sesiones salió “Síndrome del impostor“.

En su primer álbum abordan de forma bastante creativa las letras, plantean temas muy sencillos, y hasta mundanos, de forma muy acertada, ¿mantendrán la fórmula?

Es verdad que el contexto del nuevo álbum es bastante personal para todas. Ahora estamos sufriendo esta transición en la que acabas de estudiar y no sabes qué hacer con tu vida; de pronto tienes que ponerte a trabajar para ser parte de la sociedad. Aunque se tenga muy claro lo que quiere hacerse en la vida, todas las personas han tenido ese hueco en el que se dicen: ¿ahora qué hago? Te planteas todo, ya sea con la música o lo que estés estudiando; si quieres cambiar completamente tu vida, irte a vivir al campo… Es un poco la crisis de los 20.

Cuéntame de la intervención de Carlos Díaz en el álbum. Es conocido por colaborar habitualmente con Los Planetas, Chico Blanco y Colectivo Da Silva.

Trabajar con él es increíble, es una persona muy cercana, puedes darle cualquier tipo de idea que no hayas aterrizado realmente y te dice: ¡Vale! Tú en realidad quieres esto y esto. Es súper comprensivo y gracioso. Estábamos todo el día riéndonos con él pues logra hacer todas las situaciones muy amenas, es súper guay, lo amamos.

¿Qué hay del título del nuevo disco?

El nombre aún está por decidirse, pero hay una opción bastante clara, no la puedo decir, es top secret. Lo lanzaremos por septiembre u octubre, si todo va bien. Por nuestra parte el álbum está completamente listo, queda mezclarlo y materizarlo, que es un tema de Carlos.

¿Nuevos planes para nuestro país?

¡Tenemos muchísimas granas de estar allá! Yo creo que en noviembre lo haremos. ¡Me muero de ganas por volver, me encanta!

