Las Dianas: “Nuestros temas no tienen edad ni género ni nada, son para todos”

Las granadinas están de vuelta con Ya decidiré mañana (Casa Maracas, 2024) segundo disco que refleja de manera fiel el zeitgeist actual donde se transpira el espíritu adolescente femenino en grandes dosis. Estamos frente a una propuesta que va con valentía y determinación propia de una generación envuelta en redes sociales y neologismos juveniles. Platicamos con María, integrante del combo andaluz, sobre la aventura llamada Las Dianas.

En un momento en que todo es urgente, ustedes deciden ponerle a su nuevo disco Ya decidiré mañana.

Llegamos al nombre de una manera muy espontánea, cuando nos preguntábamos cómo se iba a llamar el disco, solíamos decir, pues ya decidiremos mañana, y fuimos posponiéndolo hasta que nos dimos cuenta que era un muy buen título. Hicimos una canción con ese nombre también y de ahí vimos que más que un título era un concepto que iba muy bien con el resto de las canciones. Te puedo decir que somos de no dejar las cosas para después pero como muchas personas siempre tenemos cosas pendientes. Estamos en un momento en el que tenemos mucho por delante. es muy difícil no dejar algo para después.

Para el video de “Ya no quiero verte” salen con vestidos de novia. ¿De dónde surgió la idea?

Se nos ocurrió ir a un karting para grabar nuestro video, habíamos visto que Rosalía grabó uno en una montaña rusa así que nos pareció buena idea el concepto. Además, el lugar tiene una vista espectacular donde se puede apreciar la sierra de nuestra ciudad, que es Granada.

En cuanto al vestido, fue una sugerencia que reforzaba muy bien la letra de la canción, además de tener ecos de Katy Perry. ¿Tu generación ve al vestido de novia como un símbolo del pasado?

Depende de la persona y qué tan tradicional sea. Nosotras ya no vemos tan necesarias las bodas por la iglesia, nos gustan más las ceremonias por lo civil nada más. Venimos de una cultura donde casarse por la iglesia era algo importante, creo que a las nuevas generaciones nos gustan más las cosas con menos protocolo.

También en el disco tienen una canción que se llama “Putivuelta”, un término que no usamos en México.

Es una palabra que usamos los jóvenes españoles para decir que estás de fiesta y te vas a dar una vuelta a un sitio para ver a quién te encuentras en plan de ligue. Es una palabra muy reciente, no creo que la encuentres en un diccionario, pero la usa mucho la gente joven, aquí, en España.

¿Usar palabras del estilo te conecta mucho más con las nuevas generaciones?

Nosotros intentamos que las canciones sean para todas las edades, porque nuestros temas no tienen edad ni género ni nada. Son para todos.

Recuerdo que Mecano decía que cantaban sus canciones en neutro.

Sí, nosotros cantamos sin género para que todo el mundo se sienta identificado.

También utilizan nombres de redes sociales en sus canciones. ¿Qué opinas del amor en estos tiempos de interacción digital?

Es una pregunta complicada. Las redes sociales tienen sus ventajas pero también tienen sus inconvenientes. Éramos un poco reticentes en utilizar palabras que tuvieran que ver con redes sociales, porque son una marca y le das publicidad sin que te paguen nada. Es curioso porque el otro día estuvimos con Noni, de Lori Meyers, y él nos contó que hace ya algunos años había mencionado a Instagram en una de sus canciones y pensó que la canción iba a caducar muy rápido, pero mira… Para nosotras es importante porque es algo que está viviendo la gente, y sobre todo nosotras.

Repiten con Carlos Díaz como productor, alguien muy cercano a Los Planetas.

Nos gusta mucho el trabajo de Carlos y por eso decidimos volver a trabajar con él. Es alguien muy cercano a la escena local aquí en Granada, así que nos entendemos perfectamente.

Hablando de la escena local de Granada, ¿ya vieron la película de Los Planetas?

Sí, nos ha gustado mucho, es increíble ver reflejada tu ciudad en la pantalla, reconocer no sólo los lugares sino a mucha gente que es parte de nuestra vida cotidiana como músicos. Y claro, Los Planetas son una parte importantísima no sólo de Granada sino de España y también fuera de nuestro país.

¿Qué tiene Granada que influye tanto en la música?

Es verdad que nuestra ciudad siempre ha sido muy musical, además de contar con una combinación cultural alucinante, muestra de ello es el flamenco. Hay un montón de salas de conciertos por toda la ciudad que han generado que mucha gente forme un grupo.

¿Se sintieron identificadas con la película?

Fíjate que como banda nos sentimos más identificadas con los Lori Meyers, pero es verdad que hay cosas en la película donde nos vemos completamente reflejadas. Por ejemplo el hecho de que los grupos van teniendo transformaciones, hay gente que está pero luego se va por distintos motivos. Algo que nos ha pasado recientemente.

Ahora que mencionas el tema de la transformación, noto mucha determinación en este disco, las veo con una gran confianza en el proyecto.

Estábamos bastante confundidas al inicio del proceso de composición, no sabíamos que hacer, antes éramos cinco y se fueron dos. Al quedarnos sólo tres nos preguntamos si seguíamos o parábamos, o si seríamos capaces de lograrlo con la nueva alienación. Al final decidimos intentarlo porque es algo que nos gusta, ya lo demás es secundario porque lo principal es que nos sintamos cómodas con lo que hacemos. Ese es el origen de nuestra canción “Síndrome del impostor“, que nos refleja mucho.

Se suman al momento tan interesante que vive la música española hecha por mujeres.

Ya era tiempo de ver a las mujeres no sólo cantando, ya hacía falta demostrar que podemos hacer nuestras canciones y tocar nuestros propios instrumentos. Todo eso comenzó con las Hinds: para nosotras, un referente. Me da gusto ver tantos grupos no sólo de mujeres sino también mixtos. Espero que en los carteles de los festivales se vean más nombres de mujeres, porque cuando ves que sólo hay dos artistas femeninas en un mar de puros hombres dices, ¡madre mía!

Vinieron el año pasado a México.

Sí, nos encantó la experiencia. Conocimos mucha gente increíble, tuvimos algunas sesiones de composición, paseamos, bebimos y comimos riquísimo. Queremos volver en febrero, te puedo decir que estamos trabajando mucho para hacerlo realidad.

