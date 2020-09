Los pioneros del metal, Metallica, han mantenido a los fans ocupados con su serie de conciertos en streaming, durante la pandemia y recientemente filmaron su primer show de 2020 en un lugar vacío como parte de la serie ‘Encore Drive-In Nights’, para ser mostrado en cientos de teatros de autoservicio y al aire libre a través de los Estados Unidos.

Lars Ulrich, baterista y fundador de la banda, quien recientemente dio una entrevista para NME, contó un poco de lo que ha sido este año para él y habló de sus planes a futuro

“Obviamente han sido cinco meses surrealistas y ha sido devastador para todo el mundo”, dice el baterista de Metallica, Lars Ulrich a NME, explicando lo que para él ha sido este año,”Hemos estado tratando de encontrar nuevas formas de continuar conectando y comunicando y hacer una diferencia con nuestros fans y con quien esté interesado. Cinco meses después, estamos en territorio desconocido, pero siempre estamos dispuestos a probar cosas nuevas y buscar nuevas oportunidades y desafiarnos a nosotros mismos para conectar con nuestros fans”.

Además, acaban de lanzar el álbum y la película “S&M2”, que documenta los dos conciertos épicos que reunieron a la banda y a la Sinfónica de San Francisco por primera vez en 20 años, y presenta canciones clásicas de Metallica respaldadas por la orquesta, mezcladas con números clásicos completos, así como un emotivo tributo al fallecido bajista Cliff Burton.

“Bueno, su origen está en un lugar diferente porque esta vez había una nueva arena que se abrió en San Francisco, lo que fue emocionante. Nos pidieron que fuéramos el primer evento para inaugurar el nuevo edificio, lo cual fue un honor. En lugar de hacerlo sobre Metallica, queríamos que fuera una celebración de la ciudad, así que surgió la idea de pedirle a la Sinfónica de San Francisco que se uniera a nosotros porque nos dimos cuenta de que era el 20 aniversario del primer ‘S&M‘. Empezó con “Let’s celebrate San Francisco” y luego se convirtió en un álbum y una película cuando nos dimos cuenta de que lo que teníamos era lo suficientemente diferente de lo que hicimos la primera vez en 1999. Se suponía que el disco iba a salir hace cuatro meses, en medio de lo peor de la pandemia, pero las plantas de producción se cerraron, así que está saliendo tarde”, explica Ulrich, quien además hablo de su adaptación a esta nueva normalidad a consecuencia de la pandemia actual.

“Quiero decir, está bastante claro ahora, comparado con abril, que estaremos sentados aquí por un tiempo y obviamente no vamos a volver a la ‘normalidad’, así que tendremos que adaptarnos a nuevas formas. Nadie sabe cuándo va a terminar eso o qué es lo que se va a decidir, pero esta oportunidad de autocine es ciertamente un experimento y es divertido para que la banda se reúna de nuevo. Obviamente las restricciones de COVID, las máscaras faciales, los escudos, hacer pruebas cada dos días y crear una burbuja y tener a todo el mundo en cuarentena son todos aspectos prácticos que ponen una cierta presión sobre todo el mundo, pero al mismo tiempo, todo el mundo – la tripulación, los miembros de la banda – se enfrentaron al desafío y lo hicieron realidad. ”

Acerca de los conciertos con distanciamiento social opinó, “Yo vi eso. Pero escucha, todos en mi círculo se toman la seguridad en serio. Escuchen, a mi edad, no quiero esta enfermedad y tengo que averiguar lo que le hace a mis pulmones en el otro lado, así que voy a cuidarme a mí mismo y a todos los demás en mi familia. Todos los demás en Metallica se sienten de la misma manera. Pero no voy a juzgar o comentar lo que hacen los demás, todo lo que sé es que llevar una máscara facial no es sólo un placer, es un privilegio, y por lo tanto es algo que hago fuerte y orgulloso. Es lo más responsable que se puede hacer si te preocupas por la gente que te rodea.”

Acerca de la creatividad bajo el encierro, confesó que a pesar de los intentos, el estar separados el uno de los otros hace complicado el proceso creativo de la banda “…no podemos tocar al mismo tiempo, así que quita la impulsividad y la energía momentánea de la ocasión”.

Añadiendo que mientras no exista un programa que les permita tocar al mismo tiempo aunque se encuentren lejos ,por el momento seguirán como hasta ahora.

“…estamos en esta burbuja por un par de semanas, y estamos deseando ver si en algún momento de este otoño, podemos volver a otra burbuja donde escribimos y tocamos y quizás incluso grabamos, así que estamos deseando ver las posibilidades en esa.”

Ulrich, también comentó que por el momento será difícil sacar nueva música pues por la condición actual mundial, es complicado hacer planes pues estos pueden cambiar de un momento a otro.

“Creo que es un buen recordatorio de la fragilidad del mundo y de cómo tal vez deberíamos hacer una pausa de vez en cuando y ser un poco más respetuosos y apreciadores de lo que tenemos y entender lo rápido que puede descarrilar en términos de cómo esperamos arrogantemente que todo sea como queríamos como raza humana”.

El “S&M2” de Metallica ya esta disponible.