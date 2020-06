The White Stripes anda en plena celebración del 20 aniversario de su segundo álbum De Stijl. Y Third Man Records, disquera fundada por Jack White, lanzó ayer una vieja grabación de la banda tocando Death Letter.

El video es de una presentación que Jack y Meg tuvieron el 15 de junio del 2000, días antes del lanzamiento del disco, en Jay’s Upstairs, un bar de Missoula, Montana. En él se les ve interpretando este cover que le hicieron a Son House y que fue incluido en De Stijl.

La grabación fue “tomada directamente de las cintas originales de los archivos más profundos de Third Man Records” para la reedición especial que la disquera lanzó como parte del festejo del vigésimo aniversario del álbum.

El especial paquete de celebración se puso a la venta el pasado 30 de abril únicamente para sus suscriptores. En el se incluían varias joyas como grabaciones nunca antes escuchadas, un booklet con fotos inéditas del tour que The White Stripes hizo en el 2000, lyrics escritos a mano, un DVD en vivo, entre otras cosas más.

Además de dos LP en formato vinyl, uno color rojo y otro blanco. En los que se encuentran algunos otros covers que hizo la banda, así como las famosas canciones que integran el De Stijl: Sister, Do You Know My Name?, A Boy’s Best Friend, Apple Blossom, Hello Operator, I’m Bound To Pack It Up, etc.

Checa a continuación el video de Death Letter:

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.