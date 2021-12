Fue en el año de 1954 que William Golding publicó la legendaria novela ‘El Señor de las Moscas’, texto el cual propone una reflexión tremendamente cruda -adscrita al psicoanálisis- acerca e la niñez y de las violencias que son inherentes a nuestras etapas más púberes. Casi sesenta años después, esta pieza literaria continúa reluciendo como una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. ‘The Land of the Little People’. cinta dirigida por el realizador israelí Yaniv Berman, da fe de dicho fenómeno.

No es ningún secreto que a lo largo de la historia de la humanidad el conflicto palestino ha resaltado como uno de los temas más complejos y heterogéneos dentro del panorama político y militar en Medio Oriente; misma situación que, como no podía ser de otra manera, se ha visto traducido en una serie de penalidades de carácter sistemático que calan de forma más honda en los grupos vulnerables, siendo las mujeres y los niños algunas de las identidades que se ven más afectadas por dichos episodios de violencia.

‘The Land of the Little People’ es un homenaje con respecto a dichas existencias anónimas, mismas que, a pesar de fenecer de manera invisibilizada dentro de un contexto imposible, son invocadas de manera contante gracias a las facultades esotéricas del celuloide.

