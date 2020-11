¡Lana Del Rey nunca para de impresionarnos! Y ahora la cantante estadounidense compartió un cover de “You’ll Never Walk Alone”, el cual formará parte de un nuevo documental del Liverpool FC.

A través de su cuenta de Instagram, Del Rey posteó un video a blanco y negro en el que se le ve interpretar dicha canción a-capella. Mientras que en la descripción del clip únicamente escribió: “You’ll never walk alone- accapella. Para el nuevo documental sobre Liverpool.”

Esta canción originalmente apareció en el musical de Rodgers & Hammerstein, Carousel. Sin embargo, en 1963 Gerry & The Pacemakers hicieron su propia versión de ella, la que durante muchos años ha sido el himno de los campeones de la Premier League.

En cuanto al documental, aún no se han revelado los detalles, sólo que se centrará en la historia del Liverpool FC.

Te dejamos a continuación el cover que Lana Del Rey hizo de “You’ll Never Walk Alone”:

Este cover llega a tan sólo unos días de que Lana Del Rey estrenara “Let Me Love You Like A Woman”, el primer sencillo del que será su próximo material discográfico Chemtrails Over The Country Club. Inicialmente el disco vería luz el pasado mes de septiembre, pero debido a la pandemia de COVID-19, su estreno fue pospuesto hasta enero de 2021.

No dejes de estar al pendiente de Lana que seguro se vienen grandes sorpresas en los próximos meses.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.