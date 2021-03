Lana Del Rey liberó el nuevo video oficial de su canción “White Dress“, el cual es parte de su nuevo disco de estudio Chemtrails Over The Country Club.

El día de hoy se ha publicado el nuevo álbum de Lana Del Rey, Chemistril Over The Country Club; co escrito y producido con Jack Antonoff. Incluye colaboraciones de Weyes Blood, Natalie Mering, Zella Day y la cantante de country Nikki Lane.

Con el estreno del disco también se compartió el video para “White Dress“, dirigido por Constellation Jones. En el clip podemos ver a una mujer patinando sobre una carretera rodeada de un escenario desértico. En una publicación de Instagram el año pasado, explicó: “No creas que el hecho de que esté usando un yeso es simbólico para algo más que pensar que todavía soy una patinadora artística profesional”.

Ella continuó: “Me quedé sin mis hermosos patines antes de que comenzara el video después de un largo día de figuras en ocho y saltos en el crepúsculo del dezert”. Según un comunicado de prensa, el video de “White Dress” fue “inspirado por el trabajo del afamado director David Lynch”.

Del Rey también había anunciado dos discos más recientemente. El año pasado, dijo que había grabado un álbum de “estándares y clásicos estadounidenses”, mientras que en febrero reveló que había hecho un álbum de versiones de canciones country.

Crédito foto de portada: Youtube Lana Del Rey