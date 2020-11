Lana Del Rey trae muchos planes cocinándose y uno de ellos es el lanzamiento de un nuevo álbum con covers de “clásicos americanos”, según lo reveló en un clip en Instagram.

Este video en realidad llegó con dos noticias, una buena y una mala. Como ya sabemos, el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de la cantante, Chemtrails Over The Country Club, tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia de coronavirus. Así que originalmente el video de ayer fue para anunciarnos que el disco ha tenido que ser postergado de nuevo y que no llegará al menos hasta la primavera de 2021.

La razón principal que se dio por el primer cambio de fecha fue que el proceso de los viniles tardaría un lapso de 11 semanas. Sin embargo, esto llevará aún más tiempo de lo imaginado debido a que las plantas de discos no abrirán antes del 5 de marzo, por lo que finalmente se hizo el segundo cambio.

Pero, no todo es tan malo. Ya que en el mismo videoclip que Lana Del Rey publicó en su cuenta de Instagram, además de dar la mala noticia, también reveló que para compensarlo lanzará un álbum navideño. “Mientras tanto les voy a entregar un álbum digital de clásicos estadounidenses para navidad”, comentó.

No dijo una fecha exacta de lanzamiento. Pero sí mencionó que éste incluirá covers de la cantante de música country Patsy Cline y uno junto a la cantautora Nikki Lane.

Foto de portada vía Facebook Lana Del Rey.