Lana Del Rey estrenó un video de 14 minutos para las canciones de Norman Fucking Rockwell, Bartender y Happiness Is a Butterfly. Dirigido por su hermana, Chuck Grant y editado por la misma Lana Del Rey, el vídeo mantiene ese formato como de filme de los años 70, que tanto ha caracterizado a la cantante.

Goddamn, man-child, you fucked me so good that I almost said I love you, se le escucha cantar a la neoyorquina mientras toca el piano. A lo largo de la canción Norman Fucking Rockwell, Lana sólo pasea por un jardín mientras diferentes visuales aparecen a su alrededor y en sus lentes.

La canción que continua en este largo vídeo es Bartender, y con ella viene una historia diferente. Al inicio se ven las imágenes que son portada de la edición especial de Norman Fucking Rockwell! que lanzó para la marca Urban Outfitters.

Durante Bartender y Happiness Is a Butterfly se ve a la cantante acompañada de dos amigas divirtiéndose por las calles de California. A bordo de una camioneta y con mariposas en sus manos, Lana Del Rey da fin al último vídeo de su disco, Norman Fucking Rockwell!, el cual ha sido ya nominado por varios medios como uno de los mejores del año.

Junto con la presentación de éste vídeo de larga duración, Lana Del Rey también anunció que el próximo 4 de enero estrenará su álbum de poesía. Aún no se cuenta con más detalles, sólo que la mitad de las ganancias serán donadas a organizaciones en beneficio a los americanos nativos.