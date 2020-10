Ya anteriormente Bruce Springsteen había catalogado a Lana del Rey como una de las mejores cantautoras de los Estados Unidos. Y ahora, el legendario músico regresó con más elogios sobre la intérprete de “Video Games”.

Todo sucedió durante la reciente presentación que tuvo el músico en el programa de The Late Show con Stephen Colbert con el fin de promocionar su nuevo material discográfico Letter To You. Y en cierto punto, le cuestionaron sobre qué disco había estado escuchando mucho últimamente.

“He escuchado el álbum ‘Norman Fucking Rockwell!’ de Lana Del Rey. Me encanta su escritura. Es cinematográfico. Su álbum es genial.”, contestó.

Bruce Springsteen siempre ha mostrado un gran cariño y admiración por Lana del Rey. Incluso durante su show de radio en SiriusXM, From His Home To Yours, el músico estuvo hablando sobre la cantante estadounidense.

“Lana es simplemente una de las mejores compositoras del país. Ella simplemente crea un mundo propio y te invita a entrar. Así que es una de mis favoritas, la encantadora Lana del Rey”, comentó.

Te dejamos abajo el episodio de The Late Show en el que Bruce Springsteen estuvo como invitado especial. E igual no olvides que su nuevo álbum de estudio Letter To You ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Fotos de portada vía Facebook Bruce Springsteen / Facebook Lana del Rey.