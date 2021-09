Lana Del Rey anunció el estreno de Blue banisters, su nuevo material discográfico y el segundo que publica en lo que va del año.

Luego de que en los últimos meses compartió un par de pistas de lo que estaba por venir, el día de hoy la cantante finalmente hizo oficial su regreso con los detalles completos de este próximo álbum de estudio y lo mejor de todo es que llegará mucho antes de lo que imaginábamos.

Blue banisters estará conformado por un total de 15 canciones, entre las que se encuentran los sencillos previamente liberados: “Text book”, “Wildflower wildfire” y el tema que le da título al proyecto, “Blue banisters”. Además que para celebrar la noticia, Lana Del Rey compartió otro adelanto con “Arcadia”.

Con un artwork creado por Neil Krug, el disco verá a luz el próximo 22 de octubre en formato digital y físico, el cual incluye su versión en casete, CD y una diversa colección de viniles diferentes. Todos ya se encuentran disponibles para pre-ordenar a través del website de la cantante.

Te dejamos a continuación el tracklist oficial y “Arcadia”, la cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

1. Textbook

2. Blue Banisters

3. Arcadia

4. Interlude – The Trio

5. Black Bathing Suit

6. If You Lie Down With Me

7. Beautiful

8. Violets for Roses

9. Dealer

10. Thunder

11. Wildflower Wildfire

12. Nectar of the Gods

13. Living Legend

14. Cherry Blossom

15. Sweet Carolina

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.