Bo Peep por fin nos contará su historia en este nuevo corto animado de Pixar para Disney Plus, “Lamp Life”. La plataforma de streaming ha liberado el primer tráiler de este corto.

Todos teníamos la duda de lo que había pasado con Bo Peep luego de Toy Story 2. Sabíamos que la mamá de Andy la había regalado, pero no sabíamos a donde había parado. Fue hasta Toy Story 4 que la volvimos a ver, ahora con un brazo roto y con un look bastante diferente.

El próximo 31 de enero, a través de Disney+, la plataforma de streaming de la casa del ratón, nuestras dudas serán respondidas por la mismísima Bo Peep en este nuevo corto animado titulado “Lamp Life” (Vida de Lámpara).

La sinopsis nos reitera que “las preguntas serán respondidas” y es que como ya te lo habíamos comentado, en este nuevo trabajo de Pixar sabremos todo lo ocurrido con este emblemático personaje que además es la eterna amada de Woody.

Mira el tráiler a continuación.

Expect an unexpected journey. Lamp Life, an Original Short, starts streaming Jan. 31 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/SIscN0rcF3

— Disney+ (@disneyplus) January 22, 2020