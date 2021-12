HBO Max ha publicado el primer avance de su nueva serie enfocada en la historia y ascenso del equipo de básquetbol originario de Los Angeles, Los Lakers.

Titulado Winning time: The rise of the Lakers dynasty, el programa nos llevará a la década de los ochenta para adentrarnos profundamente en la vida de todos aquellos que estuvieron involucrados en la imparable carrera del equipo de básquetbol, incluyendo a su propietario Jerry Buss, interpretado por John C. Reilly.

Tan sólo este tráiler muestra como Reilly busca apoderarse de Los Angeles comprando a Los Lakers y convirtiéndolos en un deslumbrante producto de entretenimiento, comenzando con la selección y contratación de Magic Johnson. Entre sus vestimentas e imágenes con tonos descoloridos y llenos de grano, la serie promete ser toda una experiencia ochentera.

Además de Reilly, la serie también cuenta con las actuaciones de Kareem Abdul-Jabbar, Gillian Jacobs, Jason Clarke, DeVaughn Nixon, Adrien Brody, Quincy Isaiah, Jason Segel, Gaby Hoffman y Sally Field. Mientras que la dirección estuvo a cargo de Adam McKay.

Según se informó, Winning time: The rise of the Lakers dynasty está basada en el libro de Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers dynasty of the 1980’s. Su estreno se realizará en marzo de 2022 a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Foto de portada vía YouTube.