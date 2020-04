Lagos es un proyecto que salió el año pasado y que dio de que hablar por su sonido fresco. Después 3 sencillos el dueto vanezolano formado por Luis Jiménez y Mr. A on the Beat tienen un nuevo tema.

El nuevo sencillo de Lagos lleva por título “Cuernos” y es una colaboración Las Villa. Las Villa son unas mellizas colombianas que apenas hace unas semanas aparecieron en NEON16 Tape: The Kids That Grew Up On Reggaeton, el disco del productor Tainy donde también colabora Kali Uchis, Khea, C. Tangana, Sean Paul entre otros.

“Cuerno” es una canción que habla de cómo a veces el destino nos muestra que a veces las cosas negativas que suceden terminan teniendo un beneficio. Las malas experiencias siempre dejan un aprendizaje para mejorar. Lagos y Las Villa interpretan la canción mostrando las dos versiones de una misma historia. Siempre somos villanos o héroes, depende de qué lado de la historia estás.

El video fue dirigido y producido por Gaby Noya y Mr. A On the Beat, la mitad de Lagos.