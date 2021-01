El día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden y Lady Gaga fue quien se encargó de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos.

El evento se realizó en el Capitolio ubicado en Washington D.C. y previo a la toma de posesión de Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos, Lady Gaga dio una impactante interpretación del himno titulado “The Star-Spangled Banner”.

Gaga fue una de las artistas que más apoyo brindó durante la campaña de Joe Biden. Incluso el día de ayer (19 de enero), todavía a través de su Instagram mandó un poderoso mensaje acompañado de una foto de ella dentro del Capitolio.

“Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses”, escribió Gaga en la descripción. “Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas.”

Además de ella, otra estrella que participó en el evento fue Jennifer López, quien interpretó un apasionado medley de “This Land Is Your Land” y “America The Beautiful”.

Y durante su presentación, Jennifer López también aprovechó para mandar un mensaje en español: “Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.”

Acá te dejamos el video de Lady Gaga cantando el himno nacional:

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.