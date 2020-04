A los habitantes de Crowley, Louisiana, les dieron un gran susto hace unos días, luego de que como parte las medidas para prevenir el contagio de COVID-19 se implantara el toque de queda y se hiciera sonar una alarma muy similar a la de las películas de La Purga.

Los comentarios de broma, quedas y mensajes de miedo no se hicieron esperar ya que las personas no pudieron evitar la tensión del momento y lo compartieron en sus redes sociales.

Aunque se había avisado a los habitantes que una sirena anunciaría el horario del toque de queda, nada les avisó que sería tan similar a la de la saga de ficción donde durante un periodo de 12 horas todos los crímenes están permitidos en la ciudad.

Crowley cops really went around town playing the purge siren to announce the curfew 😩😩😩😩 pic.twitter.com/dSY88mkPRq

— Pat Hundley (@patrickhundley_) April 3, 2020