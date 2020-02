La Roux, Eleanor “Elly” Jackson, lanzó su tercer álbum después de varios años desde su último disco en el año 2014. Y no podríamos estar más contentos con la noticia.

Elly Jackson comentó que la creación de este nuevo álbum fue principalmente en la mesa de su cocina con un bajo, una guitarra y una computadora. Supervision cuenta con ocho pistas en total, incluyendo “Automatic Driver“, “Everything I Live For” junto con los sencillos “International Woman of Leisure” y “Gullible Fool“.

La última es una canción que es descrita como “la canción más significativa” en el álbum, una que describe a una persona luchando por dejar ir a alguien que se ha aprovechado de ella.

“Supervision” en su conjunto representa una especie de autoempoderamiento, ya que marca el primer lanzamiento de La Roux a través de su propio sello, Supercolour Records. En una entrevista reciente con The Independent, habló sobre la libertad autoeficaz y dijo: “Es como si los grilletes no estuvieran. Me siento mucho más relajada acerca de ser La Roux. Siento que puedo ser yo ahora, y no me preocupa nada más.”

La Roux regresa con un trabajo que se traduce en las lecciones duramente ganadas de la última década en otra colección de dance-pop listo para ponernos a bailar cuyas mejores pistas logran sonar atemporales, modernas y al mismo tiempo, es un álbum muy divertido.