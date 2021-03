Joy Harjo; La poeta nativa americana que explora la construcción de la identidad femenina.

TXT: Marcela Santos



¿Cuál es el significado detrás de los poemas? Hay ocasiones en que la poesía, con sus metáforas y analogías, puede resultar difícil de comprender. Así que no debe sorprender si lees un poema de She Had Some Horses de la poeta nativa americana Joy Harjo y no encuentras historias sobre caballos.

En She Had Some Horses, un poemario de 1984 que no ha dejado de imprimirse, Joy Harjo explora la construcción de la identidad femenina. La figura del caballo es un símbolo importante de la cultura Cherokee y su significado es amplio. Puede representar la libertad y la valentía, pero también la tranquilidad y el éxtasis de la exploración. Más que ser poemas que hablen sobre caballos, los versos de la poeta Joy Harjo funcionan como una manada veloz, una ráfaga de sentimientos que fluyen uno tras otro.

Entre imágenes del desierto de Nuevo México, carreteras y llanuras desoladas se encuentran escenas de la vida cotidiana que Harjo ha extraído de su propia biografía y de la cultura de su familia. Leer She Had Some Horses te transportará a un lugar lleno de sensaciones sin ataduras.

