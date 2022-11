En menos de un año, La Paloma, novel agrupación madrileña, regresó a tocar por segunda ocasión a la Ciudad de México, en una mini gira que tuvo como puntos álgidos sus presentaciones al lado de Triángulo de Amor Bizarro y Apartamentos Acapulco, además de ofrecer algunos recitales por su cuenta, como en el Centro Cultural de España. El suyo, es un noise pop post adolescente que indudablemente nos remite a Dinosaur Jr. y Los Planetas. La siguiente es una charla sostenida con Rubén Almonacid (bajo/voz), Lucas Sierra, (guitarra/voz), Nico Yubero (guitarra y voz) y Juan Rojo (batería), quienes comparten su emoción por estar de regreso en nuestro país.

TXT y FOT:: Joel Rodríguez

Es su segunda visita en lo que va del año. Este show al lado de otras dos importantes agrupaciones españolas es un buen augurio para ustedes, además de que pueden sentirse cerca de casa y cerca de los suyos.

Estuvimos aquí hace seis meses, fue una visita un poco de tanteo, de ver cómo funciona y tal, ¡Desde que nos fuimos, teníamos ganas de volver y se presentó esta oportunidad con Triángulo y Apartamentos! Es una excusa increíble para hacerlo el mismo año. ¡No sé si es muy normal venir a tocar varias veces al año, pero teníamos tantas ganas, que no dudamos!

Hay bandas a las que les toma incluso un par de años o discos hacer giras fuera de su país. ¿Cuál consideran que es su mayor mérito para lograr esto en tan poco tiempo?

Yo lo resumiría en que tenemos ganas. Lo de México es bastante llamativo, por ser la segunda vez en menos de un año, cosa que no es normal y es una banda que lleva poco tiempo, pero si surge la oportunidad y se puede, son las ganas las que te hacen coger esa oportunidad, entonces no va direccionado a ningún otro tipo de cuestión. Hemos tenido la suerte de recibir retroalimentación, porque sin ella, no hay motivación.

Si bien en su propuesta imperan las guitarras fuertes y de alto volumen, hay una franca intención pop en ella. ¿Cómo definirían eso?

Cuando comenzamos no lo hicimos con referencias claras; hicimos canciones, nos pusimos a tocar y tomó forma. Nos damos cuenta de donde viene nuestro sonido hasta que las canciones ya están hechas, no es premeditado, pero sí hemos seguido la estela de bandas que nos gustan, seguimos haciendo canciones sin pensar en eso. También por hacer música de guitarras, es inevitable que haya un riff, una línea de bajo o una batería, que te recuerde algo, de pronto nos decían de los Replacements. ¡Hostia, qué movida, nos flipa! Aunque no está dentro de las cosas que escuchamos tan seguido. No estamos intentando hacer algo súper novedoso o un cambio radical en el funcionamiento de una banda. Estamos encantados cuando nos dicen que les recordamos a tal o cual grupo.

Creo que su EP debut, Una idea, pero es triste (La Castanya, 2021), recoge bastante bien todo ese pesimismo y desamor que ha acompañado al pop español desde los 80; muy similar al que los Hombres G utilizaron como catalizador en sus letras.

Mucha gente en España canta en español. Compartimos muchísimo con bandas con las que nos rodeamos y con otras que han hecho historia. Cuando decidimos hacer las canciones en español -al inicio no sabíamos muy bien en que idioma cantar-, empezamos a madurar la idea de ser sinceros con las letras y no comernos demasiado la cabeza con las temáticas y tal, sino hacer canciones por separado y cuando las juntamos, nos dimos cuenta de que había una línea común. Debo decir que, las temáticas del EP, no son deliberadamente pesimistas o nostálgicas, nos dimos cuenta después, pero no es una línea de continuación en el tiempo, ni nos limitamos en ningún sentido.

Los veo como un buen ejemplo de banda contemporánea, haciendo uso efectivo de todos los recursos que han tenido a su alcance para su internacionalización. ¿Sería el momento ideal para voltear a ver a un sello multinacional?

El problema que puede tener fichar por una multi es que se limite tu capacidad de creación y eso es fundamental. Si nos va bien, es porque nunca nadie nos ha condicionado en el sentido artístico; de cara a fichar con una major no vemos horizontes, pero con el equipo que estamos trabajando, podemos llegar a donde queramos. Es verdad que hay ciertas funciones que tiene mejor aterrizadas una multi, como lo económico y el alcance de medios, pero hacemos lo nuestro.

-Hablemos de El Adversario y No es una broma, sus dos lanzamientos más recientes que, asumo, son la antesala para un próximo trabajo discográfico.

Estamos lanzando nuevo material, aunque no podemos ser muy explícitos de a qué pertenece, porque estamos iniciando una nueva etapa como banda, a nivel producción, sonido e incluso composición. Evidentemente hemos evolucionado, por eso iniciamos esa transición poco a poco. Esto desembocará en algo que no hemos decidió qué será.