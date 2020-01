Un clásico podría regresar con su protagonista principal. Una secuela de La Máscara con Jim Carrey podría hacerse realidad, siempre y cuando el director convenza al actor.

Con eso de que ahora está de moda hacer remakes o reinicios de películas que fueron medianamente exitosas en su momento, una muy importante y querida por los fans podría tomar el mismo camino, con su protagonista original.

Se trata de La Máscara, una película de 1994 que fue protagonizada por el gran actor y comediante Jim Carrey y que tras una pequeña entrevista durante el marco de la presentación de la película Sonic The Hedgehog, desde Comicbook le preguntaron al actor sobre eso, justamente, respondiendo el actor que no estaba cerrado al regreso de Stanley Ipkiss.

“No pienso en términos de secuelas y cosas así, quiero decir, esta película (Sonic The Hedgehog) es correcta porque no hemos evolucionado el personaje (Dr. Eggman) completamente todavía. La Máscara creo que para mí, ya sabes, dependería del director. Depende del cineasta realmente. No quiero hacerlo solo por hacerlo, pero solo lo haría si fuera un director visionario loco. Seguro”.