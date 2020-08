Con 71 años de edad, Ozzy Osbourne ha declarado una vez mas que nunca se retirará de la música.

“¿Sabes cuándo me retiraré? Cuando pueda oírlos clavar una tapa en mi caja. Y luego haré un puto encore. Soy el Príncipe de las Tinieblas”, dijo en una nueva entrevista con The Mirror, añadiendo,” cuando sientes que el público salta, es una sensación mejor que el orgasmo. Es la mejor aventura amorosa de mi vida. La fiesta está en marcha, hombre. Me siento honrado de que la gente todavía quiera verme.”

A principios de este año , Osbourne reveló que ha estado luchando contra la enfermedad de Parkinson desde el 2003 diciendo que ha “engañado a la muerte muchas veces”.

Osbourne, declaró en una entrevista para NME, que crear “Ordinary Man”, le salvó la vida.

“Estaba sintiendo lástima por mí mismo, miserable y en una maldita agonía”, declaro a NME. “Nunca he estado en reposo durante un año en mi vida y aún así he sufrido tanto dolor, pero Andrew Watt ,Post Malone y mi hija Kelly me hicieron ir en la dirección correcta.

“Si no es un gran éxito está bien, pero este álbum es posiblemente uno de los más importantes que he hecho porque me salvó la vida.”

“The Nine Lives Of”, el nuevo documental sobre Ozzy Osbourne, se estrenará el próximo mes. También se está trabajando en una nueva película biográfica sobre Ozzy y su esposa Sharon.