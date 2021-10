La Era Vulgar. Un culto musical surgido entre los montes del Ajusco, al suroeste de la Ciudad de México, que predica las andanzas actuales del mundo a través de temas lóbregos, claro ejemplo de esto es “Los hijos de papá“, su más reciente sencillo.

TXT:: Yair Hernández

En los tiempos actuales, donde los paradigmas cambian a la velocidad de un clic y se exalta al sujeto hiperconectado mientras crecen los índices de ansiedad y depresión, donde las batallas comienzan con un tuit de 2009 y terminan cuando a alguno de los involucrados se le atraviesa un video de perros juguetones, donde el reguetón suena en los antros más clasistas de Satélite en tanto Luis Miguel atiborra los camiones ruta 100… en plena posmodernidad, La Era Vulgar busca hacer un retrato, implícito de crítica, de todo esto.

Alenka Ríos (voz), Abel Casillas (teclado) y Octavio Franco (bajo) son la trinidad que encabeza este culto, formado hace casi 10 años, que ha generado dos materiales discográficos –Tomo I (2013 ) y El reino (2017) – y tiene como preceptos fundamentales libertad, igualdad y fraternidad. El sonido del grupo es lóbrego y, por consenso de sus escuchas y otros medios, se cataloga como trip hop, aunque en palabras de Octavio lo importante es detonar “intensidad, deleite musical; la sublimación de las emociones propias, empatía y rebelión”.

La Era Vulgar prepara nuevo disco, Posmo, un retrato de los tiempos actuales que comenzó a plasmarse antes de la pandemia. Esta complicada situación – entre tantas otras que los integrantes han experimentado – ha hecho a la banda consciente de que dedicarse a la música en México es “ser chef, pinche, inversionista y mesero. Hacer todo. Aunque realmente nada más quisieras dedicarte a cocinar y ser mandón. Una banda independiente en la Ciudad de México no cuenta con una estructura cultural que en verdad impulse la música a escalas masivas. Quiero pensar que es culpa de la falta de visión y de los egos chiquitos que buscan ser cool y, por lo tanto, excluyentes”, asegura la vocalista.

Pero La Era Vulgar incluso encuentra elementos de valor en las adversidades. Tal es el caso de la cuarentena, donde su esencia introspectiva le permitió “un momento de autoconocimiento y reflexión. Hubo momentos antes de regresar al escenario en los que hacía falta vomitar todas las sublimaciones que tenemos y sentimos a la hora de tocar en vivo. Como las tocadas son pocas en estos momentos, aún llega a suceder este momento de impaciencia, pero sólo en ocasiones”, indica el bajista.

¿Qué elementos no musicales inspiran la estructura sonora de la banda?

Abel. Nos gusta mucho el arte contemporáneo, estamos muy inspirados por la filosofía neoplatónica, el esoterismo de la nueva era y el clima político actual.

Siendo varias mentes creando, ¿cómo lidian con cuestiones como el ego o el aporte-rechazo de ideas al momento de hacer y presentar su música?

Tavo. Generalmente muy bien. Cada quien tiene su espacio y es respetado por los demás miembros. La música permite que la contradicción ideológica se vea diluida en pro de una creación mayor. Muy rara vez hay rechazos por parte de los demás ya que la libertad creativa en cada uno de los campos que corresponden a los miembros casi siempre es un buen complemento.

La banda se cimenta en una amistad añeja, ¿eso permitiría pensar que el grupo durará el tiempo que los 3 se mantengan con vida o son conscientes de su finitud?

Abel. Nos gustaría pensar que la banda se mantendrá viva mientras sigamos en este planeta, aunque sabemos que puede haber cambios en la vida y tal vez nuestros senderos se alejen y dejemos de vernos por periodos largos de tiempo. Estaría chido que nos siguiéramos reuniendo para hacer música y compartir nuestras inquietudes a lo largo de nuestras vidas bajo el nombre de La Era Vulgar. El tiempo lo dirá.

¿Cómo asumen y manifiestan lo político dentro de su música?

Alenka. Es una temática constante en la banda, casi involuntaria. O sea, nos sale natural como tema principal, sin buscar decir “vamos a ser contestatarios”. Los tres somos pederos por naturaleza y muchas de nuestras pláticas giran alrededor de cuestiones sociales y políticas. A mí en lo personal todo me preocupa; soy como algún personaje de 31 Minutos, preocupón, de todo quiero hablar: del nuevo orden, la opresión, del feminismo y la interseccionalidad, del calentamiento global, de las redes sociales y la revolución de la web. Digamos que soy muy mala para ligar, pero para debatir, venga.

Dentro de las interpretaciones que puede tener su más reciente sencillo, “Los hijos de papá”, ¿cuál es la primigenia? ¿Qué buscan provocar con este tema?

Alenka. Es una canción que habla sobre un sistema dinosaurio que oprime a la mayoría, insostenible, que a punta de necedad y a costa de muchas vidas, y del planeta mismo, sigue perpetuando sus ideas arcaicas basadas en el privilegio. También habla de que ya estuvo, no más; ya hay muchas personas cobrando conciencia y eso es poderoso. Habla de esa fuerza, de esa ola. Cuando la escucho me hace sentir esa catarsis.

Ser vocalista es ser foco, en el sentido de que es la figura que jala la atención de los escuchas. Entonces, ¿qué responsabilidades asumes al tener este rol?

Alenka. Más que responsabilidad, siento el placer de ser libre en el escenario para interpretar nuestras canciones, nuestras historias. La misión es transmitir; a veces se logra más magia que otras veces, pero la intención siempre es ésa. El poder es lograr ese embrujo en un escenario, es una sensación única.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que les ha dado La Era Vulgar?

Tavo. Es un concepto que raya con lo religioso. Esto debido a que una composición de esta banda es análoga al panteísmo (todo/totalidad como unidad), donde cada individualidad es un fragmento de éste. Así, incluso las ideologías, las cuales no siempre son las mismas entre los miembros, logran ser compatibles a la hora de terminar una pieza, independiente de si se está de acuerdo con lo que se expresa o no. La mayor enseñanza es el apoyo a cualquier forma de expresión, incluso aquellas de las que no eres parte, con el fin de un bien mayor no individualista.

Ustedes tienes proyectos alternos (Dante Daga) y colaboraciones con otros grupos (Las Hermanas Biológicas). ¿De qué forma esto beneficia a La Era Vulgar?

Abel. Nos ayuda mucho para tomar perspectiva de lo que es La Era Vulgar como conjunto, a comprender la música que hacemos con nuestras virtudes y limitaciones y a entendernos como entidades creativas individuales que funcionan colectivamente.

Por último, si cada uno de ustedes pudiera reflejarse como una película, ¿cuál sería cada uno?

Alenka. Tavo sería The big Lebowski, Abel sería Pi, el orden del caos y yo One flew over the cuckoo’s nest.