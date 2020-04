Tras haber compartido los sencillos “007”, “Amigos”, “Tú” y “Friendzone”; Okills lanzó su tercer larga duración, Dimensión Caribe. Un disco con una amplia diversidad sonora, donde las letras están llenas de picardía latina y los ritmos invitan simplemente a pasarlo bien. La producción de este álbum corrió a cargo de Camilo Lara, Tainy, Juanes y DJ Afro.

Dimensión Caribe es el primer álbum de Okills lanzado enteramente por Universal Music. El nombre de este disco proviene de Dimensión Latina, orquesta venezolana de salsa fundada en 1972 y Adrenalina Caribe, banda tropical formada en Caracas en 1979. Ambas muy populares y reconocidas en su país. La portada fue inspirada en el estilo utilizado en la década de los ochenta y noventa por agrupaciones latinoamericanas, aparentando ser la tapa de un vinilo.

Previo al lanzamiento de Dimensión Caribe pudimos escuchar algunos adelantos. Llama la atención que trabajaron con cuatro productores, lo que le dio una diversidad sonora al disco.

Alberto Arcas: Fue una decisión que se fue tomando con el tiempo, no es que quisiéramos tener cuatro productores desde un inicio. De hecho primero grabamos “007” donde estuvieron Juanes y Tainy. Luego nos preguntamos quien queríamos que produjera el disco y dijimos, “hagámoslo con Cheo”, ex guitarrista de Los Amigos (Invisibles), pero él es venezolano e hizo la mayoría de las canciones del disco. Quisimos meter un productor mexicano, porque creímos que también era importante. Además que tenemos muchos años ya trabajando con mexicanos, no solamente en la parte musical sino también en la parte de prensa.

Decidimos dividir el disco en dos, una parte la hace Cheo, una parte la hace Camilo y la otra parte que ya está, que la hizo Juanes y Tainy. Fue bastante natural, ademas canciones que les dimos a cada uno, son canciones de un género que ellos trabajan de una manera muy fácil, porque lo conocen. Eso hace que el disco sea variado y divertido. Tiene bastantes géneros y distintos tipos de canciones. Es un disco que cuando lo oigas vas a pasar un buen rato.

Al escucharlo, también note esas variaciones vocales, en canciones como “Café Con Chocolate” se escucha un timbre muy parecido al de Juan Luis Guerra, ¿fue esto intencional?

Fue por lo que pedía la canción. Cómo bien comentas, hay canciones que suenan rockers, con un timbre que ya me conozco en Okills. De repente es la primera vez que hacemos una bachata y para mi el referente de la bachata es Juan Luis Guerra. Creo que simplemente la cante de la forma en que me hubiese gustado que la hubiera cantado otra persona. Si yo escucho una canción de bachata, me hubiera gustado que la hubiesen abordado de esa manera y fue lo que hice. Pensé, “si yo me siento cómodo dándole ese color a mi voz en esta canción, lo voy a hacer, porque en vivo también puedo hacerlo”. Eso pasa a ser como algo de uno, claro, con influencias de Juan Luis, también escucho muchísimo a Aventura a Romeo Santos, etc. Entonces quise entrarle a esta canción como mejor me pareció.

El sonido general del álbum me parece destacable, ¿dónde trabajaron la parte de la post producción?

Todo lo hicimos en México, menos la de “007” que la hicimos en Sonic Ranch. Lo grabábamos en La Bestia y en Panoram en la CDMX. Sobre todo la mezcla, creo que la cuidamos mucho. Dejamos que los productores también hicieran una mezcla de como ellos imaginaban la canción y ya después nosotros con otros amigos le dimos los toques finales. Cuidamos muchísimo ese proceso, porque ademas algunos de la banda son ingenieros de sonido y son un poquito nerds para eso. Nos tomamos uno o dos meses para este proceso de post producción.

Dimensión caribe se aleja de lo que había hecho Okills en Reiniciando Transmisión y América Supersónica. ¿Fue esta una evolución intencional o que más bien se fue dando de manera orgánica?

Creo que fue mitad y mitad. Uno fue muy natural porque la particularidad de este disco fue que elegimos las canciones de acuerdo a nuestros gustos y a las que nos agradaría tocar en vivo. Eso nos sacó automáticamente de la zona de comfort. Si pones América Supersónica y luego pones Dimensión Caribe, en el primero vas a encontrar un poco más de música alternativa y en el otro, una diversidad de géneros. Creo que automáticamente costroso nos salimos de la zona de comfort y con ayuda de la produccion nos metimos en un universo de Okills. Nos gustó como mucho.

Con el nombre del disco rinden tributo a dos bandas emblemáticas de Venezuela, ¿con quién trabajaron el arte retro de la portada?

De todo el arte de los sencillos que hemos sacado, menos de “Friendzone”, todo lo ha hecho Estudio Aventura. Son siempre muy buenos haciendo todo el tema de videos, arte, son unos cracks y muy buenos amigos. Nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos porque entendieron todas las referencias que les dimos de los grupos venezolanos que queríamos emular y rendir tributo, a pesar de nos ser venezolanos. Estamos muy contentos con el resultado final.

Para el sencillo “Frienzone” crearon todo un universo alterno, ¿cómo surgió esta idea?

Eso fue todo como un chiste. Estábamos un día en la casa de Kevin y su roomie, Asallam González, quien hizo el video para esta canción. Estábamos un día escuchando esta canción y Asallam dijo “por qué no hacen un video que sea como videojuego y que sea un tipo intentando salir de la friendzone, literalmente que sea un bonito como Mario”. Nos encanto la idea y le dijimos que teníamos cierta cantidad de dinero nada más y que creemos que con eso podíamos hacer algo cool. Al final quedó tan bonito el video que terminamos desarrollando un videojuego. Creo que ha sido la campaña más ambiciosa que hemos hecho.

¿Cómo fue la experiencia de abrirle a una banda como Maroon 5?

Obviamente a nivel del curriculum para la banda es muy importante compartir el escenarios con alguien como Maroon 5. Pero ademas tocar en un Foro Sol, completamente sold out por dos días, con toda la gente mirándote a ti, fue una experiencia totalmente distinta. Ya habíamos abierto shows de otros aristas grandes en otro momento, pero este ha sido el más grande. Además de que Maroon 5 son unas super estrellas.

Finalmente ¿Que viene para Okills?

La verdad es que sería muy ambicioso responderte algo que no es, pero lo único que queremos con este disco es que la gente la pase bien. Obvio quisiéramos hacer un Foro Sol nosotros solos, es algo a lo que aspira cualquiera que esta en una banda.