De acuerdo con Bloody Disgusting, la directora Louisa Warren será la encargada de convertir el romántico cuento de La Cenicienta en una película de terror que se titulará Cinderella’s curse. Si bien no detalló mucho sobre la trama de esta nueva versión, Warren confirmó que la producción comenzará el próximo mes en Reino Unido con un estreno programado para octubre de este año.

“Este será un giro increíblemente único en La Cenicienta que todos amamos y conocemos. Habrá algunas muertes verdaderamente horribles por sus manos. Creo que los sabuesos gore están dentro de mi oscura narración, enhorabuena”, dijo Louisa Warren en entrevista con Bloody Disgusting.

La noticia de esta nueva versión de La Cenicienta llega tras el estreno de las adaptaciones de terror de Winnie The Pooh y El Grinch, las cuales en realidad no fueron muy bien recibidas por el público. No sabemos qué nos deparará con este proyecto, pero Warren se ha dado a conocer por realizar producciones de terror de bajo presupuesto, entre ellas la serie de Tooth fairy.

Esperamos pronto tener nuevas noticias.