Paprika es el nuevo disco de La Bien Querida, y como ya se ha vuelto costumbre en cada nueva entrega de la española, nos presenta una colección exquisita de pop que esta vez se ha vestido de ritmos latinos, como la bachata y la salsa, sin olvidar esos temas en clave tecno pop que tan bien le salen. Colaboraciones de lujo por parte de Santiago Motorizado (El Mató a un Policía Motorizado) y J (Los Plantetas), una portada luminosa y unos videos promocionales de cuidada producción, nos demuestran el buen momento que vive Ana Fernández-Villaverde, quien generosamente nos da algunos detalles de su más reciente disco.

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Qué es lo que más te da orgullo de Paprika, tu nuevo disco? ¿Qué canción del álbum es la que mejor refleja el momento que estás viviendo?

¡Al final lo he conseguido! Me da mucho orgullo todo el álbum. Me ha costado mucho sacarlo adelante, he sufrido un montón de contratiempos a nivel emocional, musical y empresarial. Cuando saco un disco cierro la puerta y doy por finalizada esa etapa, por lo que ahora ya no estoy en ninguna de las canciones del disco. Se podría decir que ahora mismo estaría empezando los cimientos de mi futuro álbum. Todas las canciones de Paprika tienen algo que las hace especiales para mí, son parte de mi vida. Aunque me gusta mucho una que se llama “Átame”.

Desde tu punto de vista ¿Qué virtudes tiene la música latina?

La música latina es muy rica, siento que tiene muchos colores y abarca un espectro muy amplio (del autóctono a sus derivados). Me ha dado mucho gusto adentrarme un poquito en ella e incorporar ritmos latinos a algunas de mis canciones; hablo de salsa, bachata y bolero. Vivimos un momento intercultural bonito, algo bueno tenían que tener las redes sociales y las plataformas. Estudiar sobre los orígenes de la salsa y la bachata me ha parecido super interesante, me ha enriquecido y he aprendido cosas nuevas. Además me he adentrado en el baile y estoy en un grupo de salsa caleña que me da mucha alegría cada semana. Sin duda la música latina me aporta felicidad en este momento de mi vida.

Siento que hay una construcción súper cuidada en las letras de estas nuevas canciones, ¿qué elementos evitas utilizar al momento de escribir?

Siempre intento cuidar mucho las letras, con más o con menos suerte. Trato de que las canciones se entiendan bien y cada una tenga una temática concreta y un mensaje claro. ¿Sabes? Cuando escuchas una canción y piensas, ¿de qué va esta canción?; pues eso es justo lo que trato de que no pase con mis canciones.

Me parece que eres una artista que cuida muchos aspectos; tu cuidado físico, tus colaboraciones, tus videos, tus portadas… en ese sentido, ¿quién es tu referente o inspiración?

Bueno es que yo soy una esteta, no lo puedo evitar. Mi casa también la tengo impecable, no aguanto el desorden y me encantan las cosas bonitas de toda la vida. Mi mamá es igual, y mi hija Estrella también. No sé si es una virtud o un defecto, la verdad. Musicalmente me gusta mucho Lana del Rey, por ejemplo; y a nivel estético no sé qué darte como referencia, no soy tan fan de nadie.

¿Tienes planes de presentar Paprika en México?

De momento no hay planes de presentarlo en México, pero me gustaría mucho, mucho. Desde aquí hago un llamamiento a los promotores mexicanos. Llévenme, se los recompensaré.