La Aparición de lo Invisible expo en el MAM

La muestra que lleva por nombre La Aparición de lo Invisible. Arte no Figurativo en México, 1948-1978; revisa tres décadas en las que el panorama cultural del país experimentó cambios drásticos, marcados por la Guerra Fría. La expo del MAM aborda tres conceptos en la obra de los artistas no figurativos de este periodo: la búsqueda de una raíz abstracta en el pasado prehispánico, el desdibujamiento de las fronteras geográficas y temporales en el arte no figurativo, y la relación de los artistas con un presente en crisis.

La Aparición de lo Invisible. Arte no Figurativo en México, 1948-1978, muestra 57 obras de 46 artistas entre los que se encuentran: Gilberto Aceves Navarro, Geles Cabrera, Lilia Carrillo, Arnaldo Coen, Estanislao Contreras, Pedro Coronel, Germán Cueto, Roberto Donis, Enrique Echeverría, Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Byron Gálvez, Fernando García Ponce, Gelsen Gas, Gunther Gerzso, Mathias Goeritz, Ángela Gurría, José Hernández Delgadillo, Herbert Hofmann-Ysenbourg, José María Jiménez Botey, Myra Landau, Luis López Loza, Águeda Lozano, Carlos Mérida, Benito Messeguer, Kishio Murata, Rodolfo Nieto, Brian Nissen, Wolfgang Paalen, Marta Palau, Alice Rahon, Antonio Ramírez, Gabriel Ramírez, Antonio Rodríguez Luna, Vicente Rojo, Kazuya Sakai, Juan Salazar, José Luis Serrano, Waldemar Sjölander, Juan Soriano, Maka Strauss, Rufino Tamayo, Cordelia Urueta, Vlady, Roger Von Gunten y Beatriz Zamora.

El título de la exhibición proviene del libro publicado en 1968 por el crítico de arte Juan García Ponce, La Aparición de lo Invisible. El título surgió a partir de la inquietud del escritor para hablar sobre “la acción de las obras y los ecos que despiertan”, como una forma de evidenciar la relación entre la obra de arte y el espectador.

La Aparición de lo Invisible. Arte no Figurativo en México, 1948-1978 se podrá visitar a partir del 10 de abril en el Museo de Arte Moderno, MAM, Paseo de la Reforma esquina Gandhi s/n, Primera sección, Bosque de Chapultepec, CDMX.