La Alberca de los Nadie continúa en Cines

El filme La Alberca de los Nadie recrea la llamada Masacre de San Fernando y es dirigido por el guionista, productor y director neolonés José Luis Solís Olivares, quien coloca como protagonista a la reconocida actriz guatemalteca María Mercedes Coroy.

“El largometraje expone cómo en tiempos de barbarie un grupo de seres humanos son obligados a cambiar radicalmente sus principios para poder sobrevivir, esta es la historia del vertiginoso caos del salvajismo actual donde los modernos campos de concentración se desarrollan en ranchos de lujo que han sido despojados de sus dueños y convertidos en fábricas de sicarios, prostitutas y esclavos del tráfico de drogas”, explica el director. José Luis Solís Olivares

Con un amplio recorrido por más de treinta festivales nacionales e internacionales, la película recibió 34 premios, entre ellos destacan el de Mejor Largometraje Internacional en el Fabrique Du Cinéma Awards (Italia, 2022), Mejor Largometraje Narrativo en el Barcelona Planet Film Festival (España, 2022); Mejor Película en el Festival de Cine sobre Migración de Nueva York y en el Festival de Migración y Medio ambiente de Canadá; el Premio del Público en Houston Latino Film Festival y en el Underground de Kansas City; el Gran Premio del Jurado y Mejor largometraje de Ficción en El Paso; Mejor película y mejor ensamble actoral en el Latino International Film Expo de Illinois por mencionar algunos.

“[…]la violencia no consiste tanto en herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerles desempeñar papeles en los que ya no se encuentran, en hacerles traicionar, no sólo compromisos, sino su propia sustancia”. Lévinas, Totalidad e infinito.

La Alberca de los Nadie nos acerca, desde una perspectiva compleja de imaginar, a las problemáticas que diariamente generan estragos en nuestro país y otras partes de América Latina, como el racismo y la deshumanización de las personas que emigran en busca de condiciones más dignas de vida; además, del evidente universo bélico en que el crimen organizado trabaja de la mano con las fuerzas de seguridad públicas y privadas.

Aún puedes ver La Alberca de los Nadie de Kerosén Producciones se encuentra en la última etapa de proyección en salas de la cartelera comercial y del circuito de exhibición independiente a través de Parábola Distribución y gracias al estímulo fiscal Eficine Distribución.