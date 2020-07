Kylie Minogue anunció que este año será cuando su nuevo material discográfico titulado Disco vea luz. Y como un primer adelanto, la cantante nos compartió el sencillo Say Something.

Este nuevo disco será el quinceavo de larga duración que la estrella de pop tiene en su carrera musical y el primero que lanza desde 2018 con Golden. Además de que recientemente reveló que éste contaría con un sonido disco más maduro.

A lo largo de la semana ya habían circulado algunos rumores sobre el nuevo álbum, así como también se filtró el que sería el artwork de Disco. Pero finalmente hoy a través de sus redes sociales Minogue lo confirmó y reveló que éste llegará el próximo 6 de noviembre.

Are you waiting for me to SAY SOMETHING??? My new album DISCO is released November 6th and will be available to pre-order from Thursday morning at 00:01 BST ✨ #KylieDisco pic.twitter.com/En7MBDg6HE

— Kylie Minogue (@kylieminogue) July 21, 2020